BLOGI | Sky näitas võimu, Kangert pidi eest appi jääma kustunud Fuglsangile

Täna lõputõusul raskustesse sattunud Fuglsang langes üldarvestuse neljandalt kohalt 12. positsioonile (+4.53). Etapil jäi taanlane esimestele alla pea nelja minutiga. Kohe tema ees lõpetas Kangert. Kohad etapil vastavalt 25. ja 26.

Kangert on ka kokkuvõttes 25es, ajalise kaotusega Thomasele 14.50.

Taaramäe jõudis täna finišisse 57. (+17.51), kokkuvõttes on ta 42. kohal (+39.42). Mägedesärgi arvestuses on ta neljas, Julian Alaphilippe´ist 25 punkti kaugusel. Homsel etapil on võimalik mäefinišites maksimaalselt teenida 65 punkti.

tour de france´i 11. etapp

https://twitter.com/LeTour/status/1019607128045162496

Thomas saab etapivõidu ja kollase liidrisärgi.

Thomas möödus 300 meetrit enne lõppu Nievest ja jätab hispaanlase tühjade kätega.

Nievel 1,5 km minna ja paarsada meetrit jälitajatega vahet. Kas veab välja?

Thomas ja Dumoulin on koos ning seiravad poole minuti kauguselt üksikut liidrit. Finišini 3km.

See, mis juhtus juba mõnda aega tagasi. Astana liider võib täna saada suure ajalise kaotuse, sest osade meeste püss paugub hirmsasti. https://twitter.com/LeTour/status/1019602767579631624

https://twitter.com/LeTour/status/1019604312534724608

Nievel 4km minna, aga vahe järgmistega vaid 35 sekundit.

Romain Bardet suutis samuti kiirendada ja vaatab, mida konkurendid teevad. Froome vedas vahe kinni.

Froome ka ründas, aga Quintana sai sabast kinni.

Geraint Thomas ründas. Sky läheb võtma etappi ja kollast liidrisärki ja seekord mitte Chris Froome´iga.

Sky laamendab taga. Vahe üksiku liidriga vaid 1.20 ja minna veel 5,3 kilomeetrit.

Jääb appi Fuglangile, nüüd selles osas asi klaar.

Sky grupp sõitis just Kangertist mööda.

Nieve üksi ees, aga enam ei usu, et veab lõpuni. Tagant tullakse suure hooga.

Astanal paha-paha. Fuglsang on raskustes ja jääb Sky grupist maha. Valgren juba kupatati tööle, tõenäoliselt peab ka Kangert appi jääma. Esialgu siiski oletus.

Esimestel minna 7,5 km. Sky rong on veel 1.45 maas. Kangert peaks ka veel jooksikute hulgas olema.

Mikel Nieve eest kohe ründas ja sai vahe sisse. Hispaanlane läheb üksi. Aga teised kindlasti veel üritavad teda püüda.

Cofidise mehed said neliku kätte.

https://twitter.com/LeTour/status/1019600301735768064

Tagant tullakse kogu aeg lähemale. Valverde ja Dumoulin on maas 1.38 ning Sky grupp 2.02.

Kõigi vahel on silmside olemas.

Jooksikutel vähem kui 10km lõpuni. Cofidise mehed ei ole veel esinelikut kätte saanud. Kangert omakorda püüab Cofidise tandemit.

Huvitavaid statistilisi andmeid. Mäest tuldi alla kohati kiiremini kui 90 km/h! https://twitter.com/letourdata/status/1019599135547297792

Kaks Cofidise meest sai seitsmesest pundist minema ja üritatakse esinelik kätte saada. Üheks meheks Navarro, kellel täna 35 sünnipäev. Endine Contadori abimees.

Finišini minna 12km tõusu.

Esineliku ja järgmise seitsme mehe vahe püsib stabiilselt 35 sekundi peal.

Skyl on kuus meest veel rongis. Julm.

Ette on jäänud neli meest. Barguili heaks töötanud tiimikaaslane lasi jala sirgu.

Jooksikute tagumised seitse meest on 35 sekundi kaugusel. Kangert on pundi ees. Tundub, et jõudu veel on.

Sky annab taga kõvasti tööd, sest Valverede ja Dmoulin on eest ära. Alla minuti, aga ikkagi. Minna ei saa lasta.

Viie jooksiku edu favoriitide grupi ees on 3.20.

Astana meestest on Valgren ees olemas, viie hulgas siis.

Jooksikutest kukkus laskumisel Mathias Frank ja ette jäänud 5 meest. Poole minuti kaugusel 7 meest, kaasa arvatud Kangert.

Ainult finišitõus minna! Esialgu jooksikutel. Kas peavad vastu? Mida suudab Kangert? https://twitter.com/LeTour/status/1019595592933179393

Kui lõputõus algab, siis jääb finišini 17 kilomeetrit. Hetkel tullakse hirmsa hooga mäest alla.

Warren Barguil võitis kolmanda mäefiniši ja teenis 5 punkti. Mägedesärgi arvestuses tõusis ta kolmandaks, lükates Taaramäe neljandaks. Punkte vastavalt 40 ja 36.

Foto jooksikute grupist. Tanel Kangert vasakult kolmas.

Värsked kaadrid rajalt, jooksikud üle kolmanda mäetipu. https://twitter.com/LeTour/status/1019592102185979905

Jooksikutel päeva kolmas mägi võetud, ees ikka 12 meest. Kangert kenasti sees! Valverde koos tiimikaaslase Soleriga on kahe minuti kaugusel.

Selles punatäpilises särgis tahaks õige pea näha kedagi teist, mitte prantslast Alaphilippe´i. https://twitter.com/LeTour/status/1019589459698954240

Kolmanda mäe lõpuni jooksikutel üks kilomeeter veel minna.

Favoriitide grupp jääb jooksikutest maha 4.16. Esimestel, koos Kangertiga varu veel on.

Favoriitide gruppi on vedama asunud Vincenzo Nibali abimees Franco Pellizotti.

Alaphilippe jääb eeldatavalt mägedekuninga särki kandma ka homme. Hetkel punktiseis: Alaphilippe 61, Pauwels 49, Taaramäe 36, Barguil 35. Täna on veel maksimaalselt saadaval 15 punkti.

Jooksikute edu Valverde ees 3.34 ja favoriitide grupi ees 5.16.

Ette on jäänud 12 meest, Astanast Kangert ja Michael Valgren.

Mäefiniši võitis Warren Barguil, Kangert oli joonel seitsmendana ja sai 4 punkti.

Mäefinišis selgus, et Taaramäed samamoodi enam ees pole. Küll aga Kangert, kes sai mäefinišis ka punkte.

https://twitter.com/LeTour/status/1019583014886690816

Nüüd tuleb mäefinišites nii palju punkte võtta kui võimalik. Hambad ristis... silmamunade peal. Alaphilippe oli päris küpse, pildi järgi otsustades.

Alaphilippe jäi jooksikute hulgast maha! Taaramäe peaks olema endiselt pundis.

Päeva teise tõusu lõpuni jooksikutel 3,5 kilomeetrit, peagrupist ründas Alejandro Valverde. Esialgu keegi ei reageerinud.

Peagrupis võttis töötegemise Skylt üle Movistari meeskond. Vahe jooksikutega kasvanud kuuele ja poolele minutile.

Taaramäe eile õhtul "surnud" polnud. Pärast pikka päeva jooksikutega. See näitab, et organism töötab ja taastub kenasti. Mees on vormis! Sai nalja viluks isegi mõni pilt tehtud enne magama minekut. https://twitter.com/L_Calmejane/status/1019322443205349376

Tänane rajaprofiil: https://twitter.com/LeTour/status/1019476870151065600

Pisut enam kui kuu aega tagasi lõppes tänase finišitõusu (La Rosiere) otsas Criterium du Dauphine etapp. Toona võitis Astana mees Pello Bilbao, favoriitide grupis järgnesid Geraint Thomas, Dan Martin, Romain Bardet ja Adam Yates. Neid mehi jooksikute hulgas hetkel pole. https://twitter.com/LeTour/status/1019527197017554945

Tänase 11. etapi eel tegid ratturid pukkidel sooja, sest kohe alguses tuli hakata tõusu võtma. https://twitter.com/BMCProTeam/status/1019549883332808704

Ilm on Prantsusmaal ilus ja rahvast tõusudel murdu. https://twitter.com/LeTour/status/1019565490958725120

Jooksikute hulgas on 20 meest. Peagrupp viie ja poole minuti kaugusel. Kangert on end jooksikute hulgas seni tagaplaanile hoidnud.

Jooksikud hakkasid võtma päeva maiuspala, kaksiktõusu, võiks öelda. https://twitter.com/LeTour/status/1019572828759318528

Peagrupp, mida veab sarnaselt eilsele Sky meeskond, jääb jooksikutest maha üle kuue minuti.

Tänase esimese tõusu andmed. Liidrite keskmine kiirus oli 17 km/h. Matkatempo :) https://twitter.com/letourdata/status/1019571436653039616

Pärast eilset suurepärast sõitu võiks Taaramäel tekkida ambitsioon mägedesärgi püüdmiseks. Julian Alaphilippe on küll kõva, aga ei usu, et ta mõlemal nädalal mägedes hullata suudaks.

Esimene mägi neljast on võetud ja Taaramäe oli mäe tipus viiendana. Väärtuslikud mägedearvestuse punktid jällegi käes: https://twitter.com/CarrefourFrance/status/1019569761255030784