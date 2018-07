BLOGI | Kangert läks täispangale, aga võitu ei tulnud. Ent poodiumile eestlane ikkagi pääses!

Üldarvestuses on jätkuvalt esikohal Thomas, teiseks tõusis Tom Dumoulin (Sunweb). Chris Froome´il läks mõni kilomeeter enne lõppu raskeks ja ta kaotas mitmele otsesele rivaalile üle poole minuti. Dumoulin teisena jääb Thomasest maha 1.59, Froome kolmandana 2.31. Neljas on Primož Roglic (+2.47), viies tänane etapivõitja Quintana (+3.30) ja kuues Steven Kruijswijk (+4.19).

Kangert on üldarvestuses 19. kohal (+27.35).

Tour de France´i 17. etapp

Esikümnes Kangertit ei ole. Aga võimalik, et Kangert peabki Fuglsangi abistama, sest ka taanlast pole veel finišis.

Froome kaotas Thomasele üle poole minuti.

Quintana võit on tõsiasi. Võiduaeg 2:21.28.

Teine on Dan Martin ja kolmas üldliider Geraint Thomas.

Quintanal algab viimane kilomeeter ja võit peaks olema Kolumbia mehe oma.

Dumoulin samuti kiirendas ning Froome jääb grupist üha kaugemale. Dumoulin võib üldarvestuses tõusta Froome´i st mööda teiseks.

Roglic ründas Sky gruppi ja Froome´il on raskusi.

Quintanal ees 3 km minna, edu favoriitide grupi ees 1.09.

Sky grupp on Quintanast ühe minuti kaugusel.

Quintana läks üksi, Majka jäi. Sõita veel 6,3 km. Kõike võib veel juhtuda.

Kas Kangert üritab nüüd sõita oma tempoga lõpuni või on veel jaksu vajadusel aidata Fuglsangi?

Quintana ja Majka said Kangerti kätte. Finišini veel 8,5 km.

Kangert jäi. Täna võidu peale ikkagi minna ei õnnestunud. Aga pilkupüüdev üritus igal juhul.

Nüüd on läinud raskeks. Kangert ees, lähimad rivaalid 53 sekundi kaugusel, favoriitide grupp pisut üle minuti.

Vahe 1.12. Raske, aga mitte võimatu.

Kangert eest, jälitav kolmik - Valverde, Quintana, Majka.

Lõpuni on minna veel palju - 12 kilomeetrit.

Kangertil järgmistega vahe 1.17.

Kangert annab ees nii palju, kui võtta on. Tundub, et esialgu on veel kütust, mis hõredas õhus põleb.

Favoriitide grupp kaotab Kangertile 2.30. Ruumi on.

Froome ründas liidrist tiimikaaslast. Mitte rusikatega, aga kiirendades.

Sky gruppi ründasid Nairo Quintana ja Dan Martin.

Kangert suurendab vahet ja läheb võimsalt.

Lähimad jälitajad, Valverde ja veel kaks meest on Kangertist 35 sekundi kaugusel.

Finiš on täna 2215m kõrgusel üle merepinna ehk õhk läheb üleval päris hõredaks.

Kangert läks üksi, Alaphilippe jäi maha. Nüüd tuleb panna kõik letti.

Kohe algab viimane mägi ja ikka ees Kangert ning Alaphilippe.

Vähem kui 20 kilomeetrit lõpuni. Neist viimased 16 km on tõusu. Ees kahekesi - Kangert ja Alaphilippe.

Peter Sagan kukkus laskumisel. Midagi rohkemat hetkel teada pole.

Kogu tõde teisest mäefinišist: Col de Val Louron-Azet, 1. kategooria:1. Julian Alaphilippe, 102. Tanel Kangert, 8Kaotust 5 sek:3. Kristjian Durasek, 6Kaotust 35 sek:4. Alejandro Valverde, 45. Dani Martinez, 26. Rafal Majka, 1Favoriitide grupp kaotas 2.10

Lõpuni jääb 28 kilomeetrit.

Teine mägi võetud ja Kangert üleval teisena. Võitis Alaphilippe, kellega ta oli koos.

Favoriitide grupp on kahe minuti kaugusel. Tulevad lähemale.

Mäe viimane kilomeeter läks käima.

Tipp paistab. Päeva teist mäge kolmel jooksikul minna 2,0 kilomeetrit.

Valverde grupp on kolmest jooksikust 56 sekundi kaugusel. Valverde gruppi kuulub neli meest.

Mäge minna 4,0 km. Ees ikka kolmik.

Jooksikud on favoriitide grupist jätkuvalt üle 3 minuti ees.

Ag2r La Mondiale on favoriitide grupi päris tükkideks vedanud.

Vahepeal võitis Kangert ära ka vahefiniši. Möödaminnes, läks sellele, kes vedas.

Päeva teine tõus algas. 7,4 km ülesmäge. Kangert veab ja teeb tempot.

Alla 40 km lõpuni. Nuusata.

Touril juba kaks etappi võitnud Alaphilippe sõidab teadupärast mägedekuninga särgis. Tollel etapil, kui Rein Taaramäe oli kolmas, võttis võidu just Alaphilippe.

Ette on tekkinud kolmik - Kangert, Alaphilippe ja Durasek.

Kogu tõde esimesest mäefinišist: Montée de Peyragudes, 1. kategooria:1. Tanel Kangert, 10Grupp maas 15 sek:2. Julian Alaphilippe, 83. Kristjian Durasek, 64. Jesus Herrada, 4Grupp maas 1.05:5. Rafal Majka, 26. Marc Soler, 1Favoriitide grupp maas 3.25

Sky grupp kaotab kolme ja poole minutiga.

Seljataga olev kolmik on lähedal, vahe 100 meetrit ja eeldatavalt jookseb nelik laskumisel kokku.

Kangert esimesena mäe otsas! Esimese kategooria mäefiniši võit olemas.

Kangert ajas etapid segamini? Arvas, et täna on eraldistart. Etapi pikkus nii lühike, et grupisõit ei saa ju olla :)

Kangert ikka üksi ees, kolmik on 21 sekundi kaugusel.

Sky veetavast peagrupist on eraldunud veel hulga rattureid. Selles grupis ka Alejandro Valverde ja Rafael Majka.

Kolm meest, kes Kangertit püüavad on Alaphilippe, Herrada ja Durasek.

Kangert pani käiku juurde ja Edet jäi maha. Meie mees jälle üksi ees. Esimest mäge veel minna 6,2 km.

Kui favoriitide grupp jääb juba ligemale 2 minuti kaugusele, siis Kangertile ja Edet´le jõuavad kohe sappa kolm meest.

Kui sõidetud sai 5 km, ühines üksi ees liikunud Kangertiga Cofidise rattur Nicolas Edet.

Kui sõidetud oli 2 kilomeetrit (starditi kohe mäkke), siis tegi Kangert ees sellist tempot, et tema seljatagant jäid maha Thomas De Gendt ja Pierre Rolland.

Kohe etapi esimestest meetritest läks rünnakuteks ja algusest peale on aktsioonis olnud ka Tanel Kangert.

