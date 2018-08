Baltimaade suurim maastikurattaüritus tuleb täpselt kuu aja pärast

Tartu Rattamaratoni põhisõidud (89, 40 ja 21 km) toimuvad sel aastal Otepää-Elva vahel 16. septembril. Mullu oli stardijoonel 4699 ratturit, loogilise eesmärgina ootavad korraldajad seekordsele rattapeole maagilist 5000 osalejat.

„Eestis on huvi rattasõidu vastu mitte ainult olemas, vaid kindlasti kasvav. Tartu Rattamaraton on jätkuvalt lähiregiooni suurim rattaspordisündmus, kuid kõige olulisem on ikkagi see, et inimesed, sealhulgas lapsed, kasutavad üha enam ratast igapäevase transpordivahendina,“ ütles võistluste direktor Indrek Kelk.

Rattamaratoni programm saab avalähte pühapäeval, 9. septembril sõidetava ühistreeningu ning 3. Tartu Teate Rattamaratoniga, kuhu on oodata vähemalt 500 rattasõpra.

Päev enne põhisõite, 15. septembril toimuvad Tartus Tähtvere spordipargis lasteüritused, millest mullu võttis osa ligi 3000 last.