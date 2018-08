Balti Keti velotuurini kolm päeva: kas esile kerkib uus maailmanimi?

Delfi Sport RUS

Foto: Hendik Osula

Võib vabalt juhtuda, et neljapäeval, 23. augustil Tallinnas startival Balti Keti velotuu-ril on võimalik kohata tulevasi maailmanimesid. Seda on varasemalt juhtunud mitmel korral.