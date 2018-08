Balti Keti velotuuri liider käis vähem kui aasta eest südamelõikusel

Navardauskas kerkis liidriks pärast Tallinna etappi, kus ta kogus vahefinišites ohtralt preemiasekundeid. Nii pääses ta mööda proloogi võitnud Jõeäärest.

30-aastane leedulane, kes tippklubides sõitnud alates 2011. aastast vajab käesolevalt jõuproovilt tulemust kui õhku. Eelkõige tõestamaks iseendale, et ta suudab võidu sõita ja hea mineku korral ka võita.

Mullu septembris tehti Navardauskasele Saksamaal Münchenis, Herzzentrum kliinikus südamelõikus. Tal tuvastati südame rütmihäired ja see vajas kirurgilist sekkumist. Tervisega on praegu kõik korras, ainus mis puudub, on leping tulevaks hooajaks. Bahrein-Merida kuulu järgi leedulasele uut lepingut ei paku. Navardauskas on tänu südameprobleemidele sattunud tipptiimide peamänedžeride silmis riskigruppi. Mis sest, et tal on varasemalt teenetelehel ette näidata grupisõidu MM-pronks (2015), etapivõidud Tour de France´il (2014) ja Giro d´Italial (2013). 2012. aasta Girol tegi ta ajalugu sellega, et kandis esimese Leedu ratturina roosat liidrisärki.

Leedulane läbis operatsiooni järgselt kümneid teste, enne kui ta uuesti täiskoormustel harjutamiste juurde tagasi lubati. Südamelõikusest taastudes ei tohtinud pulss pikka aega üle 120 löögi minutis minna. Sel ajal tohtis ta rahulikus tempos kõndida ja rattaga matkatempos kulgeda. Ei midagi äkilisemat. Navardauskase sõnul oli see tõeline piin. Ta jäi kulgemistel pidevalt jalgu vanemas eas harrastajatele, kes temast mängeldes mööda vuhisesid. Eks katsu see alla neelata, et nemad suudavad, aga sina mitte.