Balti Keti velotuuri avaetapiks olnud proloogi võitis Gert Jõeäär

„Teise kategooria puhul on korraldaval riigil võimalik välja panna rohkem võistkondi kui üks. Ja ehk on ka koduseinte toel võimalik neid punkte julgemalt napsata. Täies mahus on seda ära kasutanud Leedu, kes on toonud kohale lausa kolm võistkonda ja Navardauskase pealekauba. No mina loodan, et äkki saavad eestlased kodupubliku toel vähemalt hea alguse.“

Balti Keti velotuur 2018 etapid:

23. august - Proloog 4,8 km (Tallinn, Pirita) (Algus kell 18.00 - otseülekanne Delfi TV-s)

24. august - Esimene etapp 156 km (Tallinn, pidulik start Toompealt ja finiš Pirital) (Algus kell 11.00 - otseülekanne Delfi TV-s)

25. august - Teine etapp 155 km (Läti, Valmiera - Sigulda) (Algus kell 11.00)

26. august - Kolmas etapp 160 km (Leedu, Penevežys - Vilnius) (Algus kell 10.00)