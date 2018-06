Balti Keti velotuur stardib Eesti Vabariigi juubeliaastal Tallinnast

Tähelepanelik rattaspordivaatleja aga küsib: miks proloog ja kuhu kadus Soome? „Olen mitmel korral tsiteerinud, et kogu projekti võlu ja valu üheaegselt on liialt suur sõltuvus oma partnerite võimekusest,“ sõnab Tõnissaar. „Kui siiani kippus keti nõrgimaks lüliks olema Läti, siis tänavu murdus Soome. Esialgse plaani kohaselt, ehk vastavalt kokku lepitud rotatsioonile pidanuks velotuur algama Soomest ning lõppema Leedus. Samas väärib mainimist, et nelja riigi koostöös pole me ühe partneri probleemide tõttu enam nii haavatavad kui varasemalt. Tegelikult käib töö ka selle nimel, et projektis osalevaid riike oleks rohkem kui neli. Aegade jooksul on huvi üles näidanud nii Venemaa kui ka Valgevene. Logistilistel põhjustel ja ka hea laevaühenduse tõttu hiilime aga rohkem Rootsi suunal. Pealegi on Põhjamaade alaliitude juhid järjest rohkem väljendanud soovi ja vajadust meie suunal koostööd teha,“ on Tõnissaar tuleviku osas jätkuvalt optimistlik.

24. augustil sõidetaval 1. etapil (160km) on pidulik start Toompealt ja finiš Pirital. Etapp lõpeb Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil, mida läbitakse „kirsina tordil“ viis korda. Seejärel ootab ees pikk ülesõit Lätimaale, kus 25. augustil on kavas 2. etapp (155km) trassil Valmiera – Sigulda. Finišitõus on pikim, mis Baltikumis võtta, ligemale kilomeeter. Leedu pinnal võisteldakse 26. augustil. Trass kulgeb Panevežysest Vilniusesse ja 3. etapil pikkust 160km.

Velotuuri auhinnafond on UCI reeglite kohaselt 6355 eurot, millest üldvõitja kasseerib 964 eurot.