Astana uus esinumber alustas kohe etapivõiduga

Fabio Aru eemalejäämise tõttu tänavuseks Giro d’Italiaks Astana esinumbriks määratud Michele Scarponi võitis Alpi velotuuri esimese etapi.

37-aastane itaallane edestas põgenikegrupi lõpuheitluses Geraint Thomast (Team Sky) nelja ja Thibaut Pinot`d (FDJ) kuue sekundiga. Jooksikud olid peagrupil eest sõitnud viimasel tõusul ehk umbes neli kilomeetrit enne finišit.

Tanel Kangerti tööandja andis eelmisel nädalal teada, et kuna Aru on vigastatud, on tiimi esisõitjaks Girol Scarponi.

Alates 2014. aastast Kasahstani klubi eest sõitev Scarponi tegi Girol tegusid aastatel 2010–2013, lõpetades neljal järjestikusel korral esinelikus.