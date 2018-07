Pärast Vincenzo Nibali võitu 2014. aastal pole Astana ratturitel kokkuvõttes poodiumile asja olnud. Mitmel aastal järjest alt vedanud itaallaste armaada on ajaga vahetunud Taani „vedurite” vastu. Koguni pooled mehed tänavusest Tour de France’i koosseisust on taanlased, eesotsas liidri Jakob Fuglsangiga.

Neljandat korda tuuril võistlev Tanel Kangert on arvamusel, et taanlased väärinuks kohta nii või naa. „Nad on tänavu olnud väga heas hoos. Eks Fuglsangi sõna maksis ka, aga tulemuste põhjal võinuks nad samuti koosseisus olla. Koos taustajõududega on meil taanlasi tiimis lausa kuus,” loetleb Kangert. See on umbes kolmandik kogu meeskonnast, kuhu kuuluvad ka abijõud.