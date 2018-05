Astana teatas tiimi, kes läheb Girole tegusid tegema

Astana jalgratta profitiim tegi ametlikult teatavaks need kaheksa nime, kes esindavad meeskonda aasta esimesel suurtuuril Giro d´Italia.

Kaheksa mehe hulgas on üks kogenumaid Tanel Kangert, kes stardib Girol neljandat aastat järjest ning üldse kuuendat korda. Seni on ta parimaks üldkohaks olnud 13nes (2013, 2015).

Kasahh Andrey Zeits on Girol joonel seitsmendat aastat järjest ja üldse kaheksandat korda. Kõik need stardid on tehtud Astana särgis.

Meeskonnas on ka kaks Giro debütanti - tiimi liider Miguel Angel Lopez ja Aleksei Lutsenko. Mõlemad on suurtuure varem sõitnud, aga mitte Giro d´Italiat.

Kolmenädalane velotuur stardib eeloleval reedel, 4. mail Jeruusalemmast. Finiš on 27. mail Roomas.

Kangerti sõnul on ta Romandia tuuri sõite arvestades sarnases hoos kui mullu. Siis jäi sõit kukkumise tõttu katki kolmanda nädala alguses esikümne kohalt. Tänavu tuleb pigem keskenduda abimehe rolli ja keskenduda Lopez´i aitamisele. Samas on Astana koosseisus mägedemehi palju ja võimalik, et osadele antakse mägistel etappidel kaartide segamiseks vabad käed.