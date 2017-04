Astana stardib Girol kaheksa mehega, üks koht jääb sümboolselt Scarponile

Kasahstani klubi värvides stardivad Itaalia velotuurile 8 meest: Pello Bilbao, Luis Leon Sanchez (mõlemad Hispaania), Zhandos Bizhigitov, Andrei Zeits (mõlemad Kasahstan), Dario Cataldo, Paolo Tiralongo (mõlemad Itaalia), Jesper Hansen (Taani) ja Tanel Kangert. Spordidirektoritena juhendavad meeskonda Alexandr Shefer, Giuseppe Martinelli ning Stefano Zanini.

ASTANA PROTEAM RENOUNCES TO SUBSTITUTE MICHELE SCARPONI, WILL START 100TH GIRO D’ITALIA WITH 8 RIDERS https://t.co/kCCdHPLuWT #Giro100 pic.twitter.com/qhVA860r6T