Astana rattatiim kukkumistega pahuksis: Giro liidriks arvatud Scarponi vääratas Trentino velotuuril

Kohe aprilli esimeste päevadel kukkus Sierra Nevada treeninglaagris teadupärast meeskonna esisõitja Fabio Aru ning põlvevigastuse tõttu ei saa ta startida Giro d´Italial. Värskelt tehtud uuringud näitavad küll põlve jõudsat paranemist, kuid 5. mail algavaks Giroks itaallane ikkagi jalgu alla ei saa. Meeskond kinnitas veelkord, Aru aasta esimesel suurtuuril ei stardi, ehkki spekulatsioone oli õhus igasuguseid.

Giro liidriks määratud Michele Scarponi kukkus värskelt Trentino velotuuri (uue nimega Alpide velotuur) 4. etapil. Mägedest laskumisel läks kurvis ratas alt ja Scarponi libises teepiirdesse. Midagi tõsist õnneks ei juhtunud ning Scarponi sai sõitu jätkata. Ta lõpetas etapi 48-liikmelises peagrupis, teenides võitjaga sama aja juures 25. koha. Avaetapi võitnud Scarponi on tuuri kokkuvõttes neljas, jäädes liidrist Geraint Thomasest (Team Sky) maha 21 sekundiga. Mitmepäevasõit kulmineerub täna, viimase etapiga trassil Smarano - Trento (199 km).

Kui Scarponi pääses esmapilgul kergelt, siis hoopis tõsisemad lood on taanlase Michael Valgreniga, kes kukkus karmilt Belgia ühepäevasõidul La Fleche Wallonne. Distantsi viimasel kolmandikul oli Valgren ühtäkki näoga asfaldil. Ei tea ta isegi täpselt, miks nõnda juhtus. Kiiver oli puru, nägu katki ja lünk mõttelennus. Taanlane viidi sündmuspaigalt otse Huy linna haiglasse, kus tehti mõned õmblused ja vajalikud uuringud. Mehe kaubanduslik välimus on vähemalt mõneks ajaks rikutud ja kindlasti tuleb sisse ka paari nädalane võistluspaus.

I am okay. Don't know what happened. Thx for all the messages pic.twitter.com/3qgrOgtAtj