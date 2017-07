Astana rattatiim kinnitas Karl Patrick Laugu stažööriks võtmist

Astana jalgratta profitiim, kelle ridadesse kuulub Tanel Kangert kinnitas Karl Patrick Laugu stažööriks võtmist. Eestlase kõrval liitub Astanaga 1. augustist ka noor kasahh Jevgeni Gidich.

"Klubi üks eesmärke on otsida ja arendada noori talente. See on põhjus, miks me igal aastal võtame enda juurde mõne noore sõitja. Käesolev aasta pole erand. Nii Karl Patrick Laugul kui Jevgeni Glidichil on käsil särav hooaeg, neil on ette näidata mitmed lubavad tulemused. Meiega saavad nad võimaluse võistelda professionaalide tasemel ja näidata oma potentsiaali," märkis Astana tiimi peamänedžer Aleksandr Vinokurov.

Ühtlasi avaldas meeskond Laugu võistluskalendri, kuhu mahuvad ühepäevasõidud Hamburg Cyclassics, Bretagne Classic, GP Bruno Beghelli ja oktoobri teises pooles Hiinas peetav World Touri mitmepäevasõit Tour of Guangxi.

Stažöörileping kehtib augustist aasta lõpuni.