Astana jalgratta profitiim jätab Tanel Kangerti eemale esmaspäeval algavalt Kataloonia velotuurilt.

Kui esialgu oli eestlane startijate nimekirjas sees, siis pärast Pariis-Nice velotuuri võetud vereproovi analüüs pani Astana juhid meelt muutma. "Ega need proovid midagi väga hullu näidanud, aga sai selgeks, et ega mul praeguses seisus Kataloonias etteotsa asja poleks. Targem on aeg võistluste mõttes maha võtta," kommenteeris Kangert tiimi otsust.

Märtsi lõpus tuleb tal minna mägede laagrisse, mis on üks osa Giro d`Italiaks valmistumisel. Kangert on jätkuvalt aasta esimesele suurtuurile minejate hulgas. "Ega võistlusstarte enne Girot väga palju enam tule. Vast mõned kevadised klassikud ja võib-olla Trentino velotuur," lisas kodust olemist nautida saav rattamees.

Küll läheb Kataloonia velotuurile Rein Taaramäe. Katjuša-Alpecini rattur loodab Hispaanias olla vähe paremas hoos kui mõne päeva eest lõppenud Tirreno-Adriaticol. "Uurisin profiile ja mõne minutiga sai selgeks, et tuleb väga raske velotuur," kirjutab Taaramäe facebooki lehel. "Ma suuri lootusi endale ei pane, kuid enesekindluse tõstmiseks oleks vaja kogeda mingi päev normaalset enesetunnet. Siis võib rahulikult Giro poole edasi kütta. Vaatamata kahvatule hooaja algusele olen siiski suhteliselt rahulik, sest olen harjunud, et aeg-ajalt kimbutavad probleemid ja ka enesetunne põrutab üles-alla. Seega paanikaks põhjust pole," rahustab Taaramäe pöidlahoidjaid.

Kataloonia velotuur kestab 20.-26. märtsini. Hooaja esimese stardi Euroopas teeb Tour de France´i kolmekordne võitja Chris Froome.