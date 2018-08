Astana palkas Hispaania meistri ja tema venna

"Mina ja Gorka teame väga hästi osasid Astana tiimiliikmeid. See on tähtis, sest võimaldab meil kiiresti kohaneda," lausus Ion Izagirre. "Astana on väga tugev klubi, mis teeb kõvasti tööd ja seab uusi kõrgeid eesmärke."

Ilmselt saab Izagirrede peaülesandeks olema Miguel Angel Lopezi ja Jakob Fuglsangi abistamine suurtuuridel, kuid nad on suutelised ka ise tulemust tegema. Gorka Izagirre saavutas tänavusel Omaani tuuril ja Pariis-Nice'il kolmanda koha ning tuli Hispaania meistrivõistlustel temposõidus hõbedale.

