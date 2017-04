Astana esisõitjaks on Girol 37-aastane veteran

Astana jalgratta profitiim andis teada, et Fabio Aru eemalejäämisel tõuseb aasta esimesel suurtuuril meeskonna esinumbriks 37-aastane itaallane Michele Scarponi.

2014. aastast Kasahstani klubi eest sõitev Scarponi tegi Giro d`Italial suuri tegusid vahemikus 2010-2013. Ta lõpetas neljal järjestikusel korral esinelikus, 2011. aastal teenis kodutandril oma ainsa suurtuuri võidu.

Olgu siinkohal tõe huvides märgitud, et 2012. aasta novembris karistas Lampre-ISD meeskond Scarponit lühiajalise võistluskeeluga, kuna selgus, et ta oli koostööd teinud kuulsa dopingutohtri Michele Ferrariga.

Astana särgis pole Scarponi suurtuuridel esikümnesse mahtunud. Tema roll on olnud liidrite aitamine, olgu selleks siis Vincenzo Nibali või Fabio Aru. Puhtalt meedia tähelepanu võitmiseks on aga Girol tiimi liidriks vaja itaallast, seda enam, et sel korral peetakse erilise hõnguga 100. Itaalia velotuur.

"Otsustasime Girol esisõitja rolli panna suurte kogemustega Michele Scarponi," sõnas Astana peamänedžer Aleksandr Vinokurov. "Ehkki oleme ebameeldivas olukorras, siis suuri ümberkorraldusi me meeskonna siseselt teha ei tahtnud. Jakob Fuglsang jääb endiselt valmistuma Tour de France´iks, nagu hooaja alguses plaanitud."

Tanel Kangert peaks kõigi eelduste kohaselt 5. mail startima Giro d´Italial. Kas tema rolliks saab olema Scarponi aitamine või antakse talle vabamad käed, seda näitab juba võidusõidu kulg.