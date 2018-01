AMETLIK | Mihkel Räime tööandja kindustas koha Giro d´Italiale

Väljavalituteks osutusid kolm Itaalia klubi - Androni Giocattoli-Sidermec, Wilier Triestina-Selle Italia ja Bardiani CSF ning Iisraeli meeskond Israel Cycling Academy.

Viimati nimetatu on Mihkel Räime tööandja, seega võib tunamullusel Eesti grupisõidumeistril avaneda võimalus suurtuuri debüüdiks.

101. korda peetav Giro d`Italia stardib 4. mail Iisraelist Jeruusalemmast, finiš on 27. mail Roomas.

History is made: We just got selected to the @giroditalia 2018! pic.twitter.com/xXiWNcahn9— IsraelCyclingAcademy (@yallaACADEMY) January 20, 2018