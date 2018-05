AMETLIK: Kangert katkestas Giro d'Italia

Tervisehädadega võidelnud Kangert langes eilse etapiga 44. kohale. Kaotust liider Simon Yatesile oli tal kogunenud juba 41 minutit ja 53 sekundit.

Astana teatas, et Kangertile tehakse põhjalik meditsiiniline ülevaatus ja eestlane lastakse seejärel koju puhkama.

"Olukord on s***. Kõhuhäda on endiselt kallal. Oksendan... Energiat ei ole üldse, olen kaalust kaotanud üle kahe kilo. Kui täna (neljapäeval - toim) on sama kehv tunne ja ma ei ole taastunud, siis ronin sadulast," sõnas Kangert neljapäeva hommikul Delfile.

Now it's official: Tanel Kangert won't start stage 13 of @giroditalia. He has a small improvement, but the last days of illness left him empty. Astana Pro Team decided to give Tanel time for recovery and deep medical examination. #Giro101— Astana Pro Team (@AstanaTeam) May 18, 2018