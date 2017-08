Alberto Contador tõmbab sportlaskarjäärile joone alla

Kahel korral Tour de France`i võitjaks kroonitud Hispaania tipprattur Alberto Contador tõmbab tänavuse hooaja järel sportlaskarjäärile joone alla.

Contador teatas Instagrami postituses, et kuu lõpus algav Vuelta jääb tema karjääri viimaseks võistluseks.

"Teatan lahkumisest õnnelikuna, ilma igasuguse kurbuseta. See on otsus, mille olen põhjalikult läbi kaalunud ning ma ei usu, et hüvastijätuks oleks paremat võistlust kui kodune Vuelta. Olen kindel, et ees ootab kolm suurepärast nädalat, kus ma saan teie toetust nautida," märkis Contador.

34-aastane hispaanlane on üks kuuest ratturist, kes on suutnud võita kõik kolm tipptuuri - lisaks Tour de France`ile on Contador kolmel korral võitnud Vuelta ja kahel juhul Giro d'Italia. Prantsuse velotuuri võitis hispaanlane samuti kolmel korral, kuid 2010. aasta tiitlist jäeti ta dopingusüüdistuste tõttu ilma.