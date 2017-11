Alberto Contador esitles uut meeskonda

Tänavuse hooajaga tippspordiga lõpparve teinud jalgrattur Alberto Contador pole jäänud käed rüppes mõnusat elu nautima. Kahekordne Tour de France’i ja Giro d’Italia ning kolmekordne Vuelta võitja tegi teoks ammuse unistuse tulla välja oma meeskonnaga.

Contadori uue klubi nimi on Polartec-Kometa ja see kuulub madalaimale ehk kontinentaaltasemele, kirjutab Rattauudised.ee.

Meeskonna haldajaks on Alberto Contadori sihtasutus ning mänedžeriks sai Contadori endine tiimikaaslane Ivan Basso ja direktoriks Contadori vanem vend Fran. Klubi on järelkasvukohaks Contadori viimasele tööandjale, World Touri tiimile Trek-Segafredole.

“Oleme selle projekti osas väga motiveeritud, sest see on järgmine samm Contadori Sihtasutuse arengus,” lausus Contador. “Tegemist on väga noore võistkonnaga, kuid oleme oma ratturite kvaliteedis kindlad. Ainus asi, mida palume neil teha, on töötada kõvasti, et saada suurepärasteks profiratturiteks.”