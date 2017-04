Aksel Nõmmela võitis Belgia mitmepäevasõidu viimase etapi

Eestlasele järgnesid 97,7 km pikkuse etapi finišis sakslane Leon Rohde (Sunweb Development) ja britt Christopher Lawless (Axeon Hagens Berman). Võit mängiti välja suures grupifinišis.

Tuuri kokkuvõttes tõusis võitjaks belglane Jasper Philipsen (BMC Development Team), Nõmmela oli 83 (+10.25).

He did it! #leopardcycling's Aksel Nõmmela wins the final stage of #TMC2017 ! 🎉 💪 pic.twitter.com/JTHjEYVB0A— Leopard Cycling (@Leopard_Cycling) April 2, 2017