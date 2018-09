Aksel Nõmmela sai tugeval Belgia ühepäevasõidul teise koha

Sõidu võitis belglane Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) ajaga 4:55:23 ja kolmas oli Taco Van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij).

„Põhiline sõit sai alguse siis, kui hakkasid munakivi- ja kruusalõigud. Ühel hetkel said kolm meest eest ära. Tähtsaima rünnaku tegi belglasest cyclo-crossi maailmameister Wout van Aert ja sellega tehti põhiline selektsioon ära, õnneks jäin mina oma tiimikaga Pjotr Havikuga sinna sisse. Olukord oli nutune, sest kuigi meid oli üheksa meest, siis tööd tegid nendest vaid viis, teistel olid oma mehed eest ära. Põhimõtteliselt tegimegi lõpuni tööd koos oma tiimika ja Wout van Aertiga“ kommenteeris Nõmmela sõitu.

„Terve sõidu jooksul oli mul ja minu tiimikal väga hea enesetunne ning sellest tulenevalt otsustasime umbes 10 km enne lõppu, et pole mõtet teisi mehi niisama finišisse tassida ja hakkasime ise ründama. Peale viimast kurvi alustasin sprinti. Tundus, et oleks mõistlik võtta selleks sisekurv ja kasutada ära Jan-Willem van Schipi tuult ja see toimis. Lõpp oli väga tehniline. Üldkokkuvõttes võib sõiduga väga rahul olla, võtsime tiimikaga sellest maksimumi. Eriti uhke olen selle üle, et olime ainukesed kontinentaaltiimi mehed esimeses otsas, hoolimata sellest, et sõitsime kahekesi ja meil polnud kedagi enda jaoks tööle panna,“ võttis Nõmmela sõidu kokku.