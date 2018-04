Aksel Nõmmela Prantsusmaal esikümnes

Nõmmela lõpetas 22-mehelise grupi eesotsas, etapi võitnud taanlasest Emil Vinjebo´st (ColoQuick) 1.43 hiljem.

Kokkuvõttes langes Eesti U23 koondise liider 13. kohale (+2.15). Üldarvestuse seitsmest koht on aga vaid üheksa sekundi kaugusel. Eilsel etapil tehniliste rikete küüsi sattunud Karl-Arnold Vendelin on 76. ja Karl Patrick Lauk 84. kohal.

Our rider Aksel Nõmmela will be at the start of 🇫🇷Tour du Loir-et-Cher today. He will ride this five-day-race with the Estonian National Team. Like this tweet to wish him luck! #RoadToBEAT pic.twitter.com/VQE9BGaqnG— BEAT Cycling Club (@beatcyclingclub) April 11, 2018