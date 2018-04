Aksel Nõmmela lõpetas Prantsusmaal 15. kohal

"Nõmmela on hetkel tuuri kokkuvõttes 11. kohal. Vahed teistega on suhteliselt väikesed ja koondise poisid annavad järgmistel päevadel kindlasti endast kõik, et Nõmmela kõrgemale positsioonile aidata.Täna võideti näiteks Eesti poiste vedamisel vahefiniš peagrupist (kaks meest oli eest ära) ja sellega teeniti Nõmmelale üks preemiasekund. Eesmärgiks on sõita kokkuvõttes vähemalt esimese kümne sekka ja jõuda mõnel etapil poodiumile," tutvustas Mandri koondise eesmärke.

Velotuur lõpeb pühapäeval.