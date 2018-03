Aksel Nõmmela Hollandi klassikul teises kümnes

Kõledas kevadilmas toimunud 192 km pikkuse jõuproovi võitis tšehh František Sisr, tuues CCC Sprandi - Polkowice meeskonnale hooaja esimese täistabamuse. Võiduaeg 4:36.28.

Esikoht mängiti välja 10-mehelises jooksikute grupis, mis edestas peagruppi 19 sekundiga. Nõmmela oli finišijoonel peagrupi kaheksandana. Eesti mulluse hooaja parim meesrattur oli sunnitud distantsi käigus kummipurunemise tõttu jooksu vahetama, ent ta oli võimeline end peagruppi tagasi sõitma. Finišisse jõudis 104 meest.

📝 RACE RECAP RONDE VAN DRENTHE

Despite today's weather conditions, our BEAT road team has shown themself today during the Ronde van Drenthe! #RoadToBEAT

Check the race recap here: https://t.co/EXn1bXIER3 pic.twitter.com/l2mYXccDXC— BEAT Cycling Club (@beatcyclingclub) March 11, 2018