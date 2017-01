Katjuša-Alpecini proff Rein Taaramäe küsib Astana profilt Tanel Kangertilt, kui tõenäoline oli, et vahetad eelmise hooaja lõpul meeskonda ning kas tippspordis on ka midagi rasket.

Kangert vastab, et tõsiselt rääkis ta läbi kolme meeskonnaga, ja küsib omakorda Taaramäelt, kas ta on pigem andekas või töökas ning kas Taaramäe on alati olnud enesekindel ja uskunud, et lööb profina läbi. Taaramäe tuletab selle peale meelde loo, kuidas ta kunagi Tour de l’Aveniril jättis kogu auhinnaraha meeskonnale öeldes, et tema aeg raha teenimiseks alles tuleb.

Niisugune intervjuu, kus Taaramäe ja Kangert küsivad ja vastavad omavahel, on ilmunud rattasõiduajakirja Ma Olen Jalgrattur jaanuarinumbris.

Ajakirjaniku tööks on jäänud teiste Eesti rattaproffide intervjueerimine. Eelmise aasta võtavad kokku ja vaatavad ka alanud aastasse kõik viis: Aksel Nõmmela, Mihkel Räim, Alo Jakin, Martin Laas ja Gert Jõeäär.

Aksel Nõmmela räägib, kuidas oli Bianche’i võidusõidul võistleda koos päris tippseltskonnaga. Mihkel Räim tuletab meelde, kuidas talle Ungari tuuri võidupäeval poodiumil seistes sünnipäevalaulu lauldi. Alo Jakin ütleb, et uuel hooajal meeskonda tulevad noored annavad ka talle lisamotivatsiooni. Martin Laas tunnistab, et uus hooaeg on talle enesetõestamise aeg ning Gert Jõeäär ütleb, et kui tiimis antakse mingi roll, siis matad enda ambitsioonid kohe maha.

Rattasõiduajakiri Ma Olen Jalgrattur ilmub kuus korda aastas. Ajakirja toimetaja on pikaajalise ajakirjanikukogemusega Vahur Kalmre ja väljaandja Vahka Meedia.