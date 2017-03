Nimelt Movistari rattur Jose Joaquin Rojas lükkas 41 km pikkuse meeskonnasõidu ajal kahte raskustes olnud tiimikaaslast, et nad "rongist" maha ei jääks. Selline teguviis on reeglitega keelatud. Komissaride esialgse otsuse kohaselt karistati vaid lükkajat ja kahte abistatut. Meeskond tervikuna karistada ei saanud, mis tunudb loogika vastane. Movistar võitis meeskonnasõidu kahe sekundiga BMC ees, tuuri liidriks tõusis Alejandro Valverde.

Kui tiimid ja meedia otsuse peale kisa tõstsid, selgus halenaljakas tõde. Inglise keeles ja prantsuse keeles välja antud UCI reeglid on erinevad! Vähemalt selles konkreetses punktis, mis räägib meeskonnasõidu ajal toimuvatest rikkumisest ja karistustest. "Lost in translation" kui tsiteerida ühte tuntud filmi pealkirja.

Inglise keelses variandis tähendab kellegi lükkamine automaatselt ühe minutilist karistust kõigile tiimi liikmetele, lisaks 200 šveitsi franki trahvi nendele, kes reaalselt reeglite rikkumises osalesid. Selge ja üheselt mõistetav. Prantsuse keelses versioonis, mida kasutasid Kataloonia velotuuri komissarid, läksid karistused üksikute sportlaste kraesse.

Aga õiglus seati lõpuks jalule ja etapivõitjaks tõusis BMC meeskond. Liidrisärgi sai enda kätte Ben Hermans. Täna on velotuuril kavas 188 km pikkune mägine etapp, kus sees kolm esimese kategooria tõusu. Finiš on 1700 meetri kõrgusel üle merepinna La Molinas.

.@UCI_cycling has confirmed that @BMCProTeam are now the winners of #VoltaCatalunya TTT + @hermansben has the leader's jersey. 📷 @TDWsport pic.twitter.com/IHaAmIHLsX