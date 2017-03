Inglismaal andis positiivse dopinguproovi 53-aastane amatöörrattur Michael Ellerton, kes sai kaheaastase võistluskeelu.

Ellertoni 11. septembril Port Talbot Wheelersi klubi 25-miilisel temposõidul antud dopinguproovist leiti prednisooni ja prednisolooni. Mees väitis, et keelatud ained sattusid ta kehasse ravimi teel, mida ta kasutas suuhaavandite vastu.

"See juhtum näitab, kui tähtis on ratturitel sõltumata sellest, mis tasemel nad võistlevad, jälgida, millised ravimid on lubatud," ütles Briti jalgrattaliidu esimees Jonathan Browning.

Ellerton võitis veteranide arvestuses teenitud teise koha eest 25 naela.