250 ratturit sõidavad 20. augustil Tartust Tallinna

Gran Fondo Estonia ehk ühine suur Eesti rattasõit on spordiklubi TriSmile korraldatav rattasündmus alates 2015. aastast, mis on osalejad toonud Tallinnast Tartusse just 20. augustil, Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeval.

Eesti Vabariigi juubeliaastal võtavad ligi 250 rattasõpra ette teekonna vastupidises suunas ehk Tartust Tallinna ning ühine rattasõit pikkusega 238 kilomeetrit lõpeb finišiga Toompeal.

„Gran Fondo Estonia on leidnud oma koha ratturite, triatleetide ning paljude sportlike inimeste kalendris. Igaühel on täisteenindus, turvatud rada, toitlustus ja see pole võistlus, vaid ühine pikk rattasõit ühesuguste rattasärkidega sobivates temporühmades.“, ütles peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

Stardinimekirjas on näiteks kaks nädalat tagasi IRONMAN Tallinn täispika triatloni läbinud Raivo E. Tamm, suvel Eesti meistriks triatlonis olümpiadistantsil tulnud Henry Räppo ning ligi 250 osaleja hulgas on osalejaid ka Lätist ja Venemaalt.

Tamsalus toimub alates kell 12.30 ratturite toitlustus ja lühema rattasõidu Medio Fondo Estonia (131 km) lõpetamine.

Osalejad sõidavad neljas temporühmas ning esimene grupp peaks lõpetama sõidu Toompeal Pika jala tänava otsas finišis orienteeruvalt kell 14.45.

Ratturid sisenevad Toompeale Nunne tänava ja Pika jala kaudu, et saaks ennast ka proovile panna rattamaailmas tuntud 600 meetrisel munakivikattega tõusul.

Finiš Toompeal suletakse kell 18.