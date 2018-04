25-aastane Belgia rattur suri kodus une pealt

Alles kaks nädalat tagasi sai infarkti ja suri Paris-Roubaix ühepäevasõidul 23-aastane Belgia rattur Michael Goolaerts. Teisipäeval leiti oma kodust surnuna 25-aastane belglane Jeroen Goeleven.

11 päeva tagasi võitis Goeleven Limburgi klassiku temposõidu. Ratturi isa Danny Goeleven avaldas Facebookis, et poeg suri une pealt.

"Leidsin täna pärastlõunal meie poja Jeroeni oma toast. Oleme kõik suures leinas. Märke enesetapust ei ole, see on selge," kirjutas isa. "Taaskord jätame seletamatul põhjusel hüvasti noore mehega. Tema vanuse tõttu uuritakse surma lähemalt, kuid juba praegu teame, et midagi halba pole leitud, ta lihtsalt andis endast rattasõidule kõik."

"Ma ei mäleta, et Jeroenil oleks kunagi olnud südameprobleeme," ütles Goeleveni tiimikaaslane Birger Vandael ajalehele Het Laatste Nieuws. "Ta oli alati vära rõõmsameelne ning südamega rattasõidu juures. Kogu rattamaailm on šokis."