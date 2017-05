2018. aasta Giro stardib Poolast või Jeruusalemmist ja finišeerib Roomas

Kui tänavune Itaalia velotuur algas Sardiiniast ja lõppes Milanos, siis järgmise aasta tuuri avalöögile kandideerivad Poola ja Jeruusalemm. Finišipaik viiakse üle üheksa aasta Rooma.

Velotuuri korraldajad panevad 2018. aasta plaanid paika järgmisel nädalal toimuval kohtumisel.

Viimati finišeeriti Roomas 2009. aastal. Stardipaik asus Itaaliast väljaspool viimati 2014. aastal, kui alustati Belfastist. 2012. aastal alustasid ratturid teekonda Taanis Herningist.

"Esimene kord on alati kõige raskem. Me võtsime Põhja-Iirimaal suurelt ette. Vaja läks infrastruktuuri, autosid, transpordiks lisa vaba päeva. See oli massiivne ettevõtmine. Oleme võimelised seda kordama ning see ei tohiks enam sama raske olla, seega ma pole 2018. aasta pärast eriti mures. Ma olen valmis vastu astuma kõigile väljakutsetele, isegi paikadele kaugel Itaalia piirist," rääkis Cycling Weeklyle RCS Sporti jalgrattadirektor Mauro Vegni.

Kui start antakse Poolast, on see suuresti CCC Sprandi Polowice meesonna teene, kes viimastel kordadel Girole kutse on saanud. Jeruusalemmi puhul räägitakse võimalikust eraldistardist ümber linna ja veel kahest etapist, millest üks lõppes Lõuna-Iisraelis ja teine pealinnas Tel Avivis.

Pärast Iisraeli etappe toimetataks kogu karavan Sitsiiliase, kus plaanitakse sõita 1968. aastal 231 inimelu nõudnud maavärina mälestuseks.

RCS Sportil on varasemast olemas Iisraeli kogemus 2013. aastast, kui seal korraldati tuur 1500 ratturile.