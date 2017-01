Kesk-Inglismaal Derbyshire'is elanud Craig oli omaaegse riigi meistri Nick Craigi poeg. „Meie maailm lagunes. Meie armas, ilus, väike poiss Charlie läks magama ega ärganud enam,“ kirjutas Nick Craig Facebookis, vahendab Spordipartner.

Charlie Craig pälvis sel hooajal National Trophy Cyclocross Seriesi üldvõidu kuni 16-aastaste arvestuses.

British Cycling are deeply saddened by the death of Charlie Craig https://t.co/eA28X8OIuO pic.twitter.com/HXIBwgRhOX