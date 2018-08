VIDEO I Ligi 7 miljonit eurot hiljem: jalgpalli tippsündmuseks valmistuv Lilleküla staadion on võimsa uuenduskuuri läbinud

Rasmus Raidla sporditoimetuse reporter Mark Šandali Delfi TV videospetsialist RUS 5

Viimase pooleteise aastaga on A. Le Coq Arena näinud ohralt renoveerimistöid ning uuendusi hiiglaslikest videoekraanidest tipptasemel väravajoonetehnoloogiateni välja. Ühtlasi tuleks staadionit mõneks ajaks kutsuda brändivaba nime pidi - Lilleküla staadion. See on vaid üks reeglitest, mida tuleb UEFA järelvalve all järgida.