Vabaduse väljakule püstitatakse täispuhutav jalgpalliväljak

Turniiril kasutatakse spetsiaalset täispuhutavat väljakut, mille mõõtmed on 21,5x11,5 meetrit ning väravate suuruseks on 3x2 meetrit. Ühe mängu pikkuseks on 10 minutit.

Esimene turniir algab 14. augustil, kui platsile tulevad U9 poisid. Turniirist võtavad osa Tallinna FC Flora Valged, Tallinna FC Levadia Must, Nõmme Kalju FC, Viimsi MRJK I ja JK Tabasalu.

Ajakava:

12.00 Tallinna FC Levadia Must – JK Tabasalu

12.12 Nõmme Kalju FC – Viimsi MRJK I

12.24 JK Tabasalu – Nõmme Kalju FC

12.36 Tallinna FC Flora Valged - Tallinna FC Levadia Must

12.48 Nõmme Kalju FC – Tallinna FC Flora Valged

13.00 Viimsi MRJK I – JK Tabasalu

13.12 Tallinna FC Flora Valged – Viimsi MRJK I

13.24 Tallinna FC Levadia Must – Nõmme Kalju FC

13.36 Viimsi MRJK I – Tallinna FC Levadia Must

13.48 JK Tabasalu – Tallinna FC Flora Valged

Kell 14 tulevad väljakule U11 tüdrukud, kui osalevad Kohila Püsivus I, Tallinna FC Levadia, Tallinna FC Ajax, Kohila Püsivus II ning Talllinna FC Flora.

Ajakava:

14.00 Tallinna FC Levadia – Tallinna FC Flora

14.12 Tallinna FC Ajax - Kohila Püsivus II

14.24 Tallinna FC Flora - Tallinna FC Ajax

14.36 Kohila Püsivus I - Tallinna FC Levadia

14.48 Tallinna FC Ajax - Kohila Püsivus I

15.00 Kohila Püsivus II - Tallinna FC Flora

15.12 Kohila Püsivus I - Kohila Püsivus II

15.24 Tallinna FC Levadia - Tallinna FC Ajax

15.36 Kohila Püsivus II - Tallinna FC Levadia

15.48 Tallinna FC Flora - Kohila Püsivus I

Avapäeva viimasel turniiril tulevad väljakule U10 poisid. Turniiri osalevad FC Tallinn I, Tallinna FC Flora Rohelised, JK Tallinna Kalev Valge, Viimsi MRJK ja JK Tabasalu Sinine.

Ajakava:

16.00 Tallinna FC Flora Rohelised - JK Tabasalu Sinine

16.12 JK Tallinna Kalev Valge - Viimsi MRJK

16.24 JK Tabasalu Sinine - JK Tallinna Kalev Valge

16.36 FC Tallinn I - Tallinna FC Flora Rohelised

16.48 JK Tallinna Kalev Valge - FC Tallinn I

17.00 Viimsi MRJK - JK Tabasalu Sinine

17.12 FC Tallinn I - Viimsi MRJK

17.24 Tallinna FC Flora Rohelised - JK Tallinna Kalev Valge

17.36 Viimsi MRJK - Tallinna FC Flora Rohelised

17.48 JK Tabasalu Sinine - FC Tallinn I