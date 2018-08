Vabaduse väljak muutab UEFA Superkarika fännialaks

14. ja 15. augustil on fännialaks muutunud Vabaduse väljakule üles seatud lava, UEFA karikate stend, jalgpalli miniareen, R2 raadiostuudio ning lisaks veel ametlike sponsorite väljapanekud ja atraktsioonid (Playstation, Nissan, Pepsi, Lays, Heineken).

Fännialal toimuvad sporditeemalised viktoriinid, erinevad mängud ja mõõduvõtud, kuhu on kaasatud inimesi erinevatelt elualadelt. Õnnelikele võitjatele on auhinnaks piletid UEFA Superkarika mängule. Esinevad Púr Múdd ja Liis Lemsalu ning toimub UEFA Super Cup ühisvaatamine.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul korraldab fänniala tegevusi Tallinna Spordi- ja Noorsooamet koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja UEFA-ga. „Kogu UEFA Superkarika ettevalmistused on käinud juba üle aasta,“ ütles Belobrovtsev. Eelmise aasta juunis sõlmisid Tallinna linn ja Eesti Jalgpalli Liit koostöökokkuleppe, mille kohaselt on üheks linna ülesandeks fänniala loomine. Programm algab mõlemal päeval kell 12 ning kestab õhtuni välja. Erinevaid mänge, viktoriine ja etteasteid on palju, nii et tasub kohale tulla. Kirsiks tordil on muidugi ajaloolise mängu ühisvaatamine.“

Fännialal saab näha UEFA Meistrite liiga, UEFA Euroopa liiga ja UEFA Superkarika trofeesid, osaleda PlayStationi turniiril ja spordimälumängus. Vabaduse väljakule püstitatakse jalgpalliplats, kus mõlemal päeval toimuvad noortele, täiskasvanutele ja seenioridele suunatud vutimatšid. Aaset leiab ka pimedate jalgpallikohtumine.

Fänniala on avatud 14. augustil kella 12st kuni 22ni ja 15. augustil kella 10st kuni mängu lõpuni, sissepääs on tasuta. Púr Múdd esineb 14. augustil kell 21.00, Liis Lemsalu 15. augustil kell 20.00. Fännialal leiab aset ka UEFA Superkarika mängu ühisvaatamine.

15. augustil Tallinnas peetavas UEFA Superkarika mängus kohtuvad UEFA Meistrite liiga valitsev võitja Real Madrid ja UEFA Euroopa liiga värske tšempion Atlético Madrid. Tegemist on Euroopa klubijalgpalli ühe tähtsaima matšiga, mida jälgib otseülekande vahendusel ligi 50 miljonit inimest.