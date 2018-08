UEFA superkarikas. Tallinna hotellikohad 2,5 korda kallimad, Reali filmitiim ja 1 mm lühem muru

Sel nädalal näeb Tallinnas enneolematul hulgal jalgpallimaailma superstaare. Kohal on kevadine Meistrite liiga võitja Madridi Real ja Euroopa liigas triumfeerinud Madridi Atletico. Varem ei ole kaks nii kõlava nimega klubi Eestis omavahel vastamisi läinud. See tähendab, et vutimäng mõjutab ka muud elu. Näiteks võrreldes eelmise aasta sama ajavahemikuga on tänavu 13.–16. augustini Tallinna hotellide hinnad koguni 2,5 korda kõrgemad.