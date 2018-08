UEFA Superkarikal on värvikas ajalugu

Kõigepealt natuke statistikat, sest see ei valeta kunagi ja selle peale võib alati kindel olla. Rekordiliselt neli Supercupi võitu on kahel mehel – legendaarsel Paolo Maldinil ja Dani Alvesil. Kusjuures neid võite võiks neil olla koguni viis, aga korra on finaalis kaotatud. Ega kogu aeg ei saagi võita.

Samuti kaks mängijat on suutnud teha seda, mida jalgpallis ikka ära märgitakse – teinud hat-trick’i. 1977. aastal, kui Supercup koosnes veel kahest mängust, suutis seda fenomenaalne Liverpooli poolkaitsja Terry McDermott Hamburgi vastu. 2012. aasta Supercupil põrutas kolm palli Chelsea’i võrku toona Madridi Atletico mänginud kolumbialane Radamel Falcao.

Kõige rohkem pealtvaatajaid on olnud Kiievi keskstaadionil 1975. aastal, kui sealne Dinamo alistas korduskohtumises Müncheni Bayerni 2:0. Kirjade järgi koguni 110 tuhat. See number võib olla pisut ülepaisutatud Nõukogude propaganda poolt, aga midagi sinnakanti see võis olla küll. Kõige väiksem publikuhuvi oli 1988. aasta avakohtumises, kui Mecheleni 3:0 üllatusvõitu PSV Eindhoveni viitsis jälgima minna vaid 7000 silmapaari.

Seotud lood: Spordikanal Viasat Sport Baltic vahetas nime

Kõige suureskoorilisemad võidud on tulnud selliste piinlike numbritega nagu 6:0. Selle hävitava tulemusega alistas Amsterdami Ajax 1973. aastal AC Milani ja neli aastat hiljem Liverpool Hamburgi.

Kõige rohkem väravaid - üheksa - lõid kokku Barcelona ja Sevilla 2015. aastal Tbilisis, mida muuseas austas oma kohalolekuga nö. uuema aja rekordpublik 51 490 inimest. Barcelona juhtis ses mälestusväärses mängus veel 57. minutil 4:1, aga lasi vastasel järele tulla, et siis 115. minuti Pedro Rodrigueze tabamusest võita.