Suursugusele Madridi Realile koidab Tallinnas uus senitundmatu ajastu

Superkarika korraldamine on Eesti jaoks suur sündmus ning siinmail räägitaksegi peamiselt just asja organisatoorsest poolest. Samas on mängul ka suur kaal. Tegemist on küll Euroopa tähtsuselt kolmanda klubikarikaga, kuid eelkõige räägitakse vutimaailmas sellest kohtumisest ikkagi Cristiano Ronaldoga seoses.

Alates 2009. aastast Realis mänginud Portugali pallivõlur siirdus suvel 105 miljoni euro ees Torino Juventusesse ning maailma silmis on just tänane kohtumine Atléticoga Realile uue ajastu algus. Ronaldota ajajärk saab seega alguse Tallinnast. Portugallase eestvedamisel võideti neli korda Meistrite liiga, viimati lausa kolmel hooajal järjest. Kuna otsest järglast ei ole Ronaldole leitud, siis on küsimärke omajagu. Lilleküla staadionil toimunud mängueelsetel pressikonverentsidel räägiti palju Ronaldost, keda Tallinnas tegelikult ei olegi ja kes on nüüdsest Juventuse mängumees.