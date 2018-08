Superkarika parim mängija Diego Costa: oleme Sergio Ramosega sõbrad, kuid väljakul me nii sõbralikud ei ole

“Madridi Real võitleb alati ja nad tahavad alati võita. Teadsime, et tuleb väga keeruline mäng. Kui sellisel tasemel meeskonna vastu mängida, siis võib kõike juhtuda,“ kirjeldas ta mängu.

“Otsustavaks sai meie poolt tehtud raske töö. Teame nende kvaliteeti. Pidime jääma rahulikuks ja olema keskendunud. See aitas,“ lisas ta.

Costa avaldas pressikonverentsil, et ta on hea sõber Reali keskkaitsjast kapteni Sergio Ramosega, kellega mängitakse koos Hispaania koondises. Seekord võideldi omavahel kõvasti ja vahepeal löödi ka pead nii kõvasti kokku, et vaja oli arstide kerget abi.

“Kõik teavad, et ma imetlen Sergio Ramost. Ta on aastatega oma taset tõestanud. Oleme sõbrad, kuid väljakul ei ole me nii sõbralikud. Kui ma koondisega liitusin, siis ta aitas mind omal ajal palju. Ramos tahab alati võita. Samamoodi tahan ka mina. Väljakul juhtunu jääb meie puhul alati väljakule,“ rääkis ta.