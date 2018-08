Superkarika külastaja meelespea: varakult kohale ja valmistu turvakontrolliks

Staadion avatakse 15. augustil kell 19.00, avavile kõlab kell 22.00. Kõikidel pealtvaatajatel soovitatakse saabuda nii varakult kui võimalik.

"Kõike rohkem küsimusi on seotud piletitega. Piletid on nimelised, neid saab osta ainult UEFA kaudu. Staadionile tulles tuleb pilet hoida turvaliselt - kui keegi on mängupileti kaotanud, siis seda asendada pole võimalik. Staadionile pääsemiseks peab kõigil pealtvaatajatel, sõltumata nende vanusest, olema kehtiv pilet. Kaasas peab olema dokument, millega pääse soetati," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei.

"Kui pealtvaataja pärast sisenemist staadionilt või selle territooriumilt lahkub, kaotab pilet kehtivuse. Piletiga saab siseneda ainult üks kord," lisas ta.

Kõik pealtvaatajad peavad staadionile sisenemiseks läbima turvakontrolli. Kaasa ei tohi võtta näiteks oma sööki ja jooki, pürotehnikat, lasereid, relvi, valjuhääldeid, vihmavarje, suuri kotte, kiivreid, alkoholi, narkootilisi aineid, pakendeid, lipuvardaid jms. Samuti pole lubatud sisenemine jalgratta, rulluiskude, rula või muude selliste esemetega või koos lemmikloomaga.

Keelatud on sisenemine kutsetegevuseks mõeldud foto- ja/või videokaameraga ning fotode tegemine või video salvestamine ärilistel eesmärkidel ilma asjaomase loata.

Sisenemine ja üritusel viibimine alkoholi- ja/või narkojoobes või psühhotroopsete ainete mõju all on keelatud. Samuti on keelatud minna jalgpalliväljakule, seista treppidel, vahekäikudes, evakuatsiooniteedel ja teistel platvormidel.

Parkimisvõimalusi staadioni juures ei ole. Korraldajad soovitavad kasutada ühistransporti või kõndida Lillekülla. UEFA Superkarika mäng on suitsuvaba.

15. augustil Tallinnas peetavas UEFA Superkarika mängus kohtuvad UEFA Meistrite liiga valitsev võitja Real Madrid ja UEFA Euroopa liiga värske tšempion Atlético Madrid. Tegemist on Euroopa klubijalgpalli ühe tähtsaima matšiga, mida jälgib otseülekande vahendusel ligi 50 miljonit inimest.