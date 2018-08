Superkarika kaotanud Reali peatreener: 3:2 värav tappis meid, see tähendas mängu lõppu

"On tõsi, et mäng ei alanud hästi; nad lõid kohe värava ja see oli midagi, mida me ei oodanud. Seejärel oli meil vaja mäng ümber pöörata ja me suutsime seda, minnes 2:1 juhtima," rääkis Lopetegui pressikonverentsil. "Suure osa mängust olime neist paremad ning meil oli võimalusi mäng ära otsustada, aga andsime hoopis neile šansse ja nad kasutasid need hästi ära."

Lisaaeg algas küll Reali pallivaldamisega, kuid sellele järgnesid hoopis Atletico kaks tabamust.

"Tunnen, et lisaaja alguses kontrollisime mängu, aga lõpuks võidab see, kes rohkem väravaid lööb. Atletico oli täna lihtsalt pisut parem. Eriti valus oli nende kolmas värav, mis murdis meid emotsionaalselt, see oli hetk, kui kaotasime mängu. Pärast 3:2 väravat pidime juba riske võtma ning lasime endale veel ühe värava lüüa. Üritasime meeleheitlikult viigistada."

Real ei saa kauaks haavu lakkuma jääda - liigahooaeg algab juba sel nädalavahetusel. "Olen kurb, frustreerunud. Peame homme üles ärkama ja hakkama juba La Ligale mõtlema. Real on võitnud palju Meistrite liiga tiitleid, aga mitte koduseid liigatiitleid - peame tänavu rohkem ka sellele mõtlema. Mängijad ei ole oma võiduisu kaotanud - meil läksid täna lihtsalt detailid valesti. Suured finaalid otsustataksegi detailides."