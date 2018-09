Sergio Ramose siiras suudlus Tallinnas

Mängus nägime hoopis teistsugust Ramost. Õigemini öeldes, nägime Ramost sellisena, nagu teda teleri vahendusel tunneme: kõik lubatud ja lubatu piiri peal olevad vahendid on head, et vastaseid takistada. Ülbe, naeratav, nahaalne ja mehine Ramos pidas eraldi kahevõitlust Madridi Atletico ründaja Diego Costaga. Omalaadseks kujunes nende kahe duell vastasvõistkonna fännide õrritamiseks.

Kui Ramos oli Reali teisel poolajal penaltist 2 : 1 juhtima viinud, kulges tema jooksukaar nimme Ateltico fännide sektori ette, kus ta ülevoolavalt oma tabamust tähistas. Ramose poole lendasid plastpudelid ja muu kergem kraam. Pärast kaaslaste kaisutusest vabanemist keeras mees end nimme Atletico sektori poole ning astus pilkava näoilme ja tögava kehakeelega mitu sammu nende suunas.

Selle kõik tasus Atletico siis, kui Diego Costa mängu viigistas. Ka tema suundus pärast skoorimist spetsiaalselt vastase värava tagant läbi ja peatus täpselt Reali fännisektori ees. Kui kaaslased teda kaisutama kippusid, vabastas mees end rutakalt, keeras selja Reali fännide poole ja toksis näpuga oma nimele turjal. Ka lisaajal löödud neljanda värava puhul siirdusid Atletico mängijad seda tähistama Reali fännisektori ette.

Olgu selle vastase fännide õrritamisega kuidas on – see on isegi sümpaatne, sest tugevdab miljonäridest pallurite ja oma klubi fännide sidet, on omamoodi (vaate)mänguline ja vahvagi –, aga kohtumine vaegnägijatega näitas Sergio Ramose hella ja inimlikku poolt. Minule jääb superkarikast Tallinnas meelde eelkõige Ramose suudlus.