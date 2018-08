Ronaldo hiljutine avaldus tekitas Reali kaptenis segadust: pidasime teda oma pereliikmeks

Reali kaptenile Sergio Ramosele meenutati Ronaldo hiljutist intervjuud, kus portugallane lausus mitmel pool meedias pealkirjadena kõlanud lauset "Juventus on teistsugune, see on nagu perekond".

Ramos tunnistas, et Ronaldo sõnad tekitavad temas küsimusi. "Ma ei saa aru, millele ta viitas. Kas ta pidas silmas riietusruumi...? Üldine arvamus meie riietusruumis on, et me oleme viimastel aastatel saavutanud palju edu just tänu sellele, et me oleme perekond ning me oleme alati ka teda oma pereliikmeks pidanud," lausus hispaanlane.

Ramos lisas, et ühegi suure mängija lahkumine ei muuda Madridi Reali põhifilosoofiat, milleks on võita kõik karikad, mis klubi teekonnal ette jäävad. "Selge see, et kui sa kaotad sellise mängija nagu Cristiano, on see negatiivne, aga sellepärast me võitmist ei lõpeta. Sellel klubil on suur ajalugu. Palju häid mängijaid on tulnud ja läinud, aga Real Madrid on neist kõigist üle. Ka meie kord on kunagi lahkuda, aga Real Madrid ei peatu. Soovime Cristianole edaspidiseks kõike paremat ja endale samuti!" lausus ta.

Ühtlasi tuli Ramosel taaskord selgitusi anda maikuus Kiievis Meistrite liiga finaalis Liverpooli ründeässale Mohamed Salahile tehtud skandaalse vea kohta. Teema tõstatus hiljuti uuesti päevakorda seoses Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi intervjuuga, kus ta Ramost julma liigutuse eest teravalt kritiseeris.