Marek Lemsalu: tänane UEFA Superkarika mäng jääb meile igaveseks

„Tegelikult oli juba paar aastat teada, et selline mäng siia tuleb ja see on puhas töövõit,“ ütles Lemsalu, sest edaspidi on Supercupi saamine sisuliselt võimatu.

„On väga suur asi, et nii Real kui ka Atletico ei saatnud siia B-meeskonda, vaid on kohal esindusmeeskonnaga. See on meile väga suur boonus, et kohal on selline tähtede paraad, see jääb mällu igaveseks.“

„Olen päris kindel, et selles mängus niisama veeretama ei tulda, siin on ikkagi trofee mängus ja see on vaja ära võtta. Lisaks on veel vastamisi ka ju sama linna tiimid, siit ka väike rivaalitsemine sees,“ sõnas Lemsalu.

UEFA Supercupi Madridi Reali ja Madridi Atletico vahel saab täna alates kell 20 otseülekandes vaadata spordikanali TVPlay Sports, voogedastusteenuse Viaplay ning telekanali TV6 vahendusel.