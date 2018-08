Madridi Reali täht Marcelo Tallinnas mängimisest: muidugi tahaks, et kõik fännid saaksid meiega olla, aga meie neid otsuseid ei tee

"Selge see, et me tahame, et kõik meie fännid oleksid meiega. Aga see ei ole faktor, mis homset mängu mõjutab. Oleme siin, et mängida järjekordsele karikale ja see võita. Meie ei otsusta, kus mängud toimuvad, aga meil on sellipoolest ülimalt hea meel seda finaali mängida," lausus Marcelo.

Reali hispaanlasest kapten Ramos lisas: "Nagu Marcelo ütles, siis meie ei otsusta selliseid asju. Isiklikult oleksin soovinud mängida kodule lähemal, mitte päeva reisimisele kulutada. On tõsi, et staadion on väiksem, kuid Real Madrid on suur klubi, kellel on järgijaid üle kogu maailma ning meil on hea meel, et selline väike riik nagu Eesti saab meie kohalolekut ja mängu nautida."

Madridi Reali värskel peatreeneril Jules Lopeteguil oli Tallinna kohta vaid häid sõnu öelda. Esimest korda käis ta siin 2012. aastal Hispaania U19 koondisega, mille ta peatreenerina selle vanuseklassi Euroopa meistriks tüüris.

"Mäletan seda hästi. See oli fantastiline! Oleme väga elevil. Meid ootab ees superkarikafinaal Atletico vastu. On huvitav, et juhuslikult olen ma siin juba varem võitnud," lausus Lopetegui.