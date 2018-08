Madridi Real on enne Tallinnas toimuvat superkarikafinaali täbaras olukorras

Realil on olnud küll Barcelonast rohkem aega reageerida, kuid nemadki pole Ronaldole kiirelt asendajat leidnud. Räägitud on sellest, et rohkem minuteid antakse juba praegu klubis olevatele Marco Asensiole, Gareth Bale'ile ja värskelt tiimiga liitunud noorukesele Vinicius jr-le, ent "Reali stiil" oleks ikkagi meeskonda kalli raha eest osta mõni juba välja kujunenud superstaar.

Või kas ikka on? Klubi president Florentino Perez avas viimati tõeliselt rahakotirauad neli aastat tagasi, kui James Rodrigueze eest maksti 80 miljonit eurot. Selle järel pole Real väga suuri oste teinud ning ei ole olnud ka erilist põhjust: viimase viie hooajaga on võidetud lausa neli Meistrite liiga tiitlit.

Ronaldo lahkumine võib Reali jaoks aga tähendada lisaks portugallase ajastu lõpule ka mitme teise ajastu lõppemist: viimastel päevadel on üha julgemalt sahistatud Luka Modrici võimalikust lahkumisest, samuti ilmus täna uudis, et äärekaitsja Marcelo jättis trenni tulemata ning ihkab Ronaldole Juventusesse järgneda.

Selliseid mängijaid, kes Ronaldo-suguse ässa kohta suudaksid kas või vähesel määral täita, on maailma jalgpallis aga vähe ning näib, et Real on vaat et kõigi nende ustel koputamas käinud. Lionel Messit Barcelonast ei kanguta, aga eitava vastuse on nad saanud ka Neymari ja Kylian Mbappe osas. Samuti ei tundu hetkel reaalne olevat Eden Hazardi üleminek, kuigi belglane ise vihjas, et oleks vägagi nõus Chelsea särgi Reali oma vastu vahetama. Mohamed Salah sõlmis äsja Liverpooliga uue lepingu ning ka tema osas pole viimasel ajal kuulujutte liikunud.

Mainida võib ka Harry Kane'i ja Robert Lewandowski nimesid, kuid nemad on pigem kesktormajad, kes hakkaksid konkureerima Karim Benzemaga - ning kumbki ei ole samuti nähtavasti sel suvel klubi vahetamas.

Viimaste minutite suurtehingud on alati võimalikud - ent on vägagi võimalik, et Realil tulebki Ronaldole asendaja leida meeskonna seest.