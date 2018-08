Madridi Atletico võimas Superkarikate seeria sai Tallinnas jätku

Superkarika tiitlite osas on Atleticost ajaloos nüüd kõvemad ainult FC Barcelona (5 tiitlit), AC Milan (5 tiitlit) ning Madridi Real (4 tiitlit). Sarnaselt Atleticole on kolmel korral triumfeerinud ka FC Liverpool, kes on parim olnud 1977., 2001. ja 2005. aastal.

viik - - -