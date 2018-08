LIIGUTAV VIDEO | Reali täht Toni Kroos sai väikese pimeda Eesti poisiga tuttavaks

Toni Kroos Aroniga Foto: Ekraanitõmmis

Eile õhtul toimunud UEFA Superkarikafinaali eel esinesid Lilleküla staadionil ka pimedad lapsed: osaliselt nägemispuudega ja osaliselt nägijatest lastest koosnenud koor esitas Florence & the Machine'i laulu "You've Got the Love". Üks pime poiss Aron sai matši eel tuttavaks ka Reali tähe Toni Kroosiga!