Karikate ringreisi külastas 5500 inimest, heategevuseks koguti 7500 eurot

Karikate ringreisi üks korraldajatest Teet Allas leidis, et enne ringreisi seatud sihid said ilusti täidetud. „Jäime ringreisiga väga rahule. Kõik, mida soovisime teha, õnnestus. Üheks eesmärgiks oli Premium liiga klubidele tuge pakkuda kodumängude läbiviimisel ja publikuarvu vaadates läks see korda. Tänu heale koostööle klubidega projekt õnnestuski. Karikate ringreis ilma mängudeta poleks tõenäoliselt sellist publikuhuvi toonud. Üritus õnnestus ka heategevusliku poole pealt, kui saime vähiravifondile koguda arvestatava summa.”

Ühtlasi jagus tal tänusõnu inimestele, kes panustasid ürituse õnnestumisse. „Korraldajatele oli kogu see asi suur väljakutse, ringi sai sõidetud üle 2000 kilomeetri. Jalgpalliliit tahaks kindlasti tänada kõiki klubisid, vabatahtlikke, koostööpartnereid, omavalitsuste juhte, kes käisid üritusi avamas ja kindlasti kõiki inimesi, kes võtsid festivalidest osa.”

Kuigi ringreis on lõppenud, on karikad 14. ja 15. augustil vaatamiseks väljas Vabaduse väljakul avatud fännialal, kus lisaks toimuvad sporditeemalised viktoriinid ja erinevad mängud, kus võitjatele on auhinnaks UEFA Superkarika finaali piletid. Esinevad Liis Lemsalu ja Púr Múdd, aset leiab ka UEFA Superkarika ühisvaatamine.