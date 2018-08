FOTOD | Realile neli väravat löönud Madridi Atletico võitis Tallinnas lisaajale läinud UEFA superkarikafinaali!

Superkarikamäng: Madridi Real - Madridi Atletico

Raul Ojassaar: KÕIK! Atletico Madrid on Tallinnas UEFA Superkarika võitja!

Raul Ojassaar: Veel üks korner. 120 minutit saab samal ajal täis, üks lisaminut. Siit enam kahte tagasi ei löö.

Raul Ojassaar: Atletico kaitse tundub hästi püsivat. Realil hakkavad vaikselt ka ideed otsa saama.

Raul Ojassaar: Nurgalöök Realile. Modrići suurepärase diagonaali järel on Marcelo tsenderdus ohtlik ning Atletico mehed suunavad selle üle otsajoone.

Raul Ojassaar: Realil tekib veel võimalus, aga Modrići löök on Oblaki saak. Kuus minutit veel.

Raul Ojassaar: Ramos võtab ka oma kaardi ära. Tänane kaheksas hoiatus.

Raul Ojassaar: Vitolo teeb järjest Reali kaitsjaid lolliks, aga lõpuks ei tule löögist midagi välja. Pool Atletico pinki oli juba vaat et väljakule tormamas.

Gunnar Leheste: Ei juhtu just tihti, kui Real endale 4 väravat laseb lüüa. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1029838558188765185

Raul Ojassaar: Costa saab tribüünilt väga vastakaid reaktsioone - osa plaksutab, osa vilistab.

Raul Ojassaar: Mängu viimane vahetus on selgelt kaitsev - Atleti toob Costa välja ja kaitsja Gimeneze sisse.

Madis Kalvet: Siinkohal on sobilik meenutada, et Atletico on läbi ajaloo mänginud varasemalt kahes Superkarika finaalis ja mõlemal juhul on nad võitnud. 2010. aastal alistati 2:0 Milano Inter ning 2012. aastal 4:1 Londoni Chelsea. Praeguse seisuga on Atletico liikumas enda kolmandas finaalis kolmanda võidu suunas. Realil on Superkarika finaalidest seni ette näidata neli võitu ja kaks kaotust.

Raul Ojassaar: Mäng on taas alanud ning viimased 15 minutit alanud. Kas Real suudab veel asja põnevaks teha?

Raul Ojassaar: Lisaaja esimene pool on lõppenud - ja kui vägev see oli! Viimasel hetkel oli Parteyl veel võimalus rünnakusse tõusta, aga mehel läksid jalad lihtsalt alt ära.

Raul Ojassaar: Vitolo võtab endale karistuslöögi takistamise eest veel kaardi ka. See on täna juba seitsmes!

Madis Kalvet: Atletico on küll 4:2 eduseisus, kuid ühe nende füüsilise ettevalmistuse treeneri juhendamisel teeb endiselt nelja meest täie hooga sooja. Soovi korral saaks Atletico teha veel ühe vahetuse. See on professionaalsuse tipptase.

Madis Kalvet: Tuleb tunnistada, et Atletico on lisaajal löönud kaks väga edevat väravat. Atleticot on ikka teatud meeskonnana, kes võitleb kõvasti ja annab tihtilugu palli valdamise vastastele, et rünnata seejärel valusate vasturünnakutega. Nagu näha, siis tegelikult on neil rünnakul piisavalt kvaliteeti, et jätta Reali kaitseliin suisa häbisse.

Raul Ojassaar: Kaks lisaminutit on lisaaja avapoolajale lisatud.

Raul Ojassaar: Taas väga kenasti välja mängitud rünnak, mille lõpetuseks vajutab Koke karistusala joonelt Vitolo söödu madala löögiga võrku. Atletico vahetusmehed tormavad pingilt platsile - nad tunnevad, et asi on tehtud!

Raul Ojassaar: ATLETICO LÖÖB NELJANDA! 104. KOKE!

Raul Ojassaar: Real teeb neljanda vahetuse: Borja Mayoral tuleb rünnakut tugevdama, Toni Kroos välja. Samal ajal tohterdatakse Lucast.

Raul Ojassaar: Modrićile kollane kaart.

Raul Ojassaar: Saul Niguez virutab sellise kolli, et hoia mütsist kinni! Maailmameister Varane kaotab oma karistusala juures palli ning Partey söödu lööb Niguez otse õhust sellise raksakaga ristnurka, et oioioi!

Raul Ojassaar: ATLETI! 3:2!

Madis Kalvet: 95 minutit on mängitud ja tundub, et kõige energilisem mees on endiselt loožist mängule kaasa elav Atletico peatreener Diego Simeone. Selle mehe sisemine põlemine on ikka ekstraklass. Simeone üritab pidevalt ka mängijatele erinevaid juhiseid karjuda, kuid selles möllus need vaevalt mängijateni jõuavad. Ilmselgelt maandab argentiinlane nii lihtsalt pingeid.

Raul Ojassaar: Lisaaeg on alanud pisut väsinud ilmega. Meeskonnad pole ehk hooaja täiesti alguses nii heas füüsilises konditsioonis. Real on praegu pisut üle.

Raul Ojassaar: Nõnda - 15+15 minutit lisaaega on alanud! Enne poolt ühte öösel täna kohe kindlasti kodu poole minema hakata ei saa...

Raul Ojassaar: Lisaajal saavad meeskonnad nüüd teha ka ühe lisavahetuse - see on kusjuures UEFA Superkarikafinaalis esmakordne võimalus. Muudatus jõustus sellest aastast - varem sai teatavasti 120 minuti jooksul ikka kolm vahetust teha.

Raul Ojassaar: Bale leiab veel viimasel hetkel kastis Marcelo, kelle akrobaatilisest üritusest ei tule aga midagi välja. LISAAEG!

Raul Ojassaar: Kolmest üleminutist on esimene juba täis tiksunud. Lisaaeg koidab!

Madis Kalvet: Viimastel minutitel on mängu tempo kõvasti alla käinud. Tundub, et valmistutakse juba lisaajaks. Kõige elavam on praegu Atletico fännide sektor, kus möllu tehakse kõvasti. Reali poolehoidjad istuvad samal ajal üsna vaikselt.

Raul Ojassaar: Atleti kolmas vahetus: Partey asendab Lemari. Monacost sel suvel ostetud prantslaselt väga korralik ametlik debüüt.

Raul Ojassaar: Realil oli küll kasutada nurgalöök, ent kohtunik Marciniak tuvastas selle ajal Atleti meeste vastu tehtud vea.

Raul Ojassaar: Reali kolmas vahetus: Lucas Vazquez sisse, Isco välja. Ei saa veel öelda, et tegu oleks kindlasti viimase vahetusega: kui mäng läheb lisaajale, saavad nad ka neljanda muudatuse teha.

Raul Ojassaar: Kas keegi suudab viimase kümne minutiga veel midagi korda saata või näeme tõesti lisaaega? Ilm on mõnus, mäng on suurepärane - hoolimata hilisest kellaajast polekski selle vastu suurt midagi!

Madis Kalvet: Praeguse seisuga koidab meile lisaaeg. Arvestades, et väljakul on Luka Modric, kes mängis MM-il Horvaatia ridades kolm lisaaega, sis tundub kõik loogiline.

Raul Ojassaar: Korralik väravaesine tohuvabohu - ning Costa suunab mõnelt meetrilt palli värava lakke! 2:2 ning kõik algab uuesti nullist!

Raul Ojassaar: DIEGO COSTA! ATLETI VIIGISTAB!

Raul Ojassaar: Reali teine vahetus: Dani Ceballos asendab pisut viga saanud Casemirot.

Raul Ojassaar: Benzema pikk sööt tuleb Oblakile ebamugavalt - ta peab pisut kastist välja tulema ja kõrget palli jalaga mängima, ent virutab palli vastu oma kaitsja nägu. Atleti õnneks lõpeb olukord ohutult.

Raul Ojassaar: Atletico teine vahetus: Rodri välja, Vitolo sisse.

Raul Ojassaar: Varane sai väga ohtlikult löögile, ent tabas kedagi kaitsjatest! Jätkuolukorra virutas Modrić tribüünile.

Raul Ojassaar: Bale'i ja Benzema suurepärane koostöö toob Realile nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Mängu temperatuur on tasapisi tõusmas. Mitte et seda varem oleks väga tehtud, aga taklamistesse ja kontaktidesse minnes ennast tagasi üldjuhul ei hoita.

Raul Ojassaar: Benzema sai kastist löögile, ent madal pall läks Oblaki saagiks.

Raul Ojassaar: "Vanad sõbrad" Ramos ja Costa läksid taas konflikti ning kohtunik pidi mehed maha rahustama.

Raul Ojassaar: Atletico on nüüd jäänud varajase edu järel kaotusseisu. Mängida on aga veel küllaga, pool tundi.

Madis Kalvet: Ramos läheb väravat tähistama Atletico fännide nina alla ja sealt lendab tema suunas mitmeid plasttopse. Nii mõnigi neist oli ääreni täis ka joodavat.

Raul Ojassaar: ...SEES! Kindlalt alla nurka!

Raul Ojassaar: Sergio Ramos lööma...

Raul Ojassaar: Kroos riputab Benzema suunas... ja PENALTI REALILE!

Raul Ojassaar: Käega mängu eest see igatahes määrati. Juanfran saab selle eest ka kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Hea pikk pall Bale'ile ning Real saab korneri.

Madis Kalvet: Tuleb tunnistada, et kukkuda oskavad need mehed vajadusel väga efektselt. Samas püsti ollakse ka sama kiirelt ja mäng läheb taas kõrgel tempol edasi.

Raul Ojassaar: Uus mees Correa võtab Varane'i maha ning teenib kohe kollase kaardi. Varane mängis olukorra muidugi natuke suuremaks ka.

Raul Ojassaar: Mäng on endiselt mõnusalt kiire tempoga ja parajalt agressiivne ja võitluslik. Totaalne nauding vaadata.

Raul Ojassaar: Mõlemad meeskonnad vahetavad: Modrić asendab Reali poolelt Asensiot, Atletico toob Angel Correa sisse Antoine Griezmanni asemele. Modrić teenib publikult ehk isegi ootamatult sooja aplausi.

Raul Ojassaar: Atletico karistuslöök suunatakse Ramose poolt tuimalt tagasi.

Raul Ojassaar: Luka Modrić on samal ajal mängu tulemas!

Raul Ojassaar: Suurepärane detail tribüünilt: üks Reali fänn on Kariuse särgiga!https://twitter.com/Ultra_Suristic/status/1029814772936654849

Raul Ojassaar: Marcelo võtab endale kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Teine kolmveerandtund on alanud natuke rahulikuma tempoga ning pigem hoiab palli Atletico.

Raul Ojassaar: Pooltühjad on nüüd küll palju öeldud, aga ülemisel tasandil on tõesti valgeid tühje toole omajagu näha. Huvitav oleks teada, miks.

heins: miks tribüünid pool tühjad on? oli ju kõik välja müüdud

Raul Ojassaar: Tundub, et ei tehtud - ning matš jätkub teise poolajaga!

Madis Kalvet: Mängul on pealtvaatajatena kohal mitmeid tuntud Eesti jalgpallitegelasi. Tribüünil on näiteks Joel Lindpere, Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev, Jürgen Henn, Arno Pijpers jne. Puudu ei ole ka muusikutest. Kohal on näiteks Liis Lemsalu, Reket, Tomo Rahula jne.

Raul Ojassaar: Meeskonnad on tagasi platsil. Kohe saab näha, kas tehakse ka vahetusi.

Raul Ojassaar: Vaheaja sisustamiseks üks äge pilditabamus avapoolajast. "Teine korrus" võiks allkirjaks olla!

Raul Ojassaar: Marciniaki vile lõpetab avapoolaja. 1:1 - vägev andmine!

Raul Ojassaar: Üks lisaminut antakse avapoolajale. Ehk isegi "ainult üks"?

Raul Ojassaar: Atleticole veel üks nurgalöök. Poolaja lõpuni on jäänud veel ümmarguselt viis minutit, koos üleajaga.

Madis Kalvet: Pressitribüünist veidike paremal pool on ühes loožis endale koha leidnud ka Madridi Atletico peatreener Diego Simeone. Teatavasti määrati Simeonele eelmisel hooajal nelja mängu pikkune meeskonna juhendamise keeld ja nii ei saa ta ka täna pingil olla. Loožis meeskonna tegemistele kaasa elav Simeone on ikka sama kirglik nagu väljaku ääres. Meeskonna juhendamine on täna seega abitreener German Burgose õlul. https://twitter.com/paddypower/status/1029811983196008448

Raul Ojassaar: Godin sai peaga löögile ka, aga Navasele see probleeme ei valmistanud.

Raul Ojassaar: Atletico saab nurgalöögi.

Madis Kalvet: Tuleb tunnistada, et nii kõrge kvaliteediga jalgpallimängu ei ole Eestimaa peal varasemalt nähtud ja tõenäoliselt sarnast kvaliteeti enam kunagi ei nähta ka.

Raul Ojassaar: Asensio saab nüüd kümme sekundit hiljem ise kollase kaardi, sest võttis Diego Costa pallivälises olukorras kiirrünnakul selja tagant maha. Asensio ise läheb küll kohtunikule väitma, et Costa sukeldus, aga vile käis ja kaart välkus, enam pole midagi teha.

Raul Ojassaar: Realil oli suurepärane kiirrünnak soolas, ent Asensio ei leia Bale'i imelise söödu järel löögikohta.

Raul Ojassaar: Atletico kaitsjad on nüüd pisut peata olekus. Asensiol lubatakse sisuliselt keskväljalt kasti välja purjetada ning järgnenud pealelöök lendab õige napilt väravast mööda. Real oli eduseisule väga lähedal - veel mõned minutid tagasi oli seis ja mängupilt totaalselt vastupidine.

Raul Ojassaar: Gareth Bale'ilt paremalt äärelt suurepärane tsenderdus ning Benzema koksab väravaesisel peaga ära! Seis on viigis!

Raul Ojassaar: Julgelt äärekaitsest üles tõusev Marcelo virutab oma nõrgema jalaga peale, ent pall lendab väravast üle. 25 minutit mängitud, aga kaotusseisus Real pole suutnud Atleticole veel korralikku survet peale panna.

Raul Ojassaar: Aga polegi vaja: REAL VIIGISTAB! 27. Karim BENZEMA!

Raul Ojassaar: Casemiro eksis keskväljal päris korralikult ning andis palli ära, ent Atletico ei suutnud kingitust vastu võtta.

Madis Kalvet: Kui heita vahepeal pilk ka mängult tribüünidele, siis tuleb tunnistada, et leida võib ka tühje kohti. Eriti on tühje istumiskohti kõige ülemistes ridades. Võib öelda, et paarsada inimest on jätnud kohale tulemata.

Raul Ojassaar: Midagi väga hullu õnneks ei ole ning mõlemad mehed on juba ka väljakul tagasi, kuigi kratsivad veel natuke pead. Korraliku muhu said nad igal juhul.

Raul Ojassaar: Costa ja Ramos panevad pead päris kõvasti kokku ning jäävad mõlemad murule lebama. Arstid väljakul, mängupaus.

Raul Ojassaar: Marcelo annab vasakult äärelt madala palli värava ette ning keegi ei saa sellele pihta - isegi väravavaht mitte! Väga hea moment.

Raul Ojassaar: Benzema jõuab Isco efektse söödu järel õnnega pooleks kasti, ent ei suuda seal palli kontrollida.

Raul Ojassaar: Kroosilt hea pall tagumise posti juurde, aga Atleti mehed klaarivad.

Raul Ojassaar: Bale teeb vasakul äärel väga kena konksu ning teenib karistuslöögi kasti külje pealt.

Raul Ojassaar: Ka Real on vaikselt hakanud nüüd rohkem Atleti väljakupoolele jõudma, mis tähendab, et rõõmu tuuakse ka oma poolehoidjatele - Reali fännid istuvad täpselt seal, kuhu nende lemmikud avapoolajal ründavad.

Madis Kalvet: Muuhulgas tasub mainida, et täna on väljakul neli meest, kes tulid kuu aega tagasi Prantsusmaa koondise ridades maailmameistriks. Reali koosseisu kuulub prantslastest Raphael Varane ning Atletico särgis jooksevad platsil ringi Antoine Griezmann, Thomas Lemar ja Lucas Hernandez. Seejuures olid Varane, Griezmann ja Hernandez MM-il Prantsusmaa selged põhimehed.

Raul Ojassaar: Tallinnas löödud värav viskas Diego Costa Twitteris hoobilt maailma hetke kolmandaks märksõnaks.

Gunnar Leheste: Tallinnas tehti ajalugu! Kiireim väravavaht superkarikafinaalis! https://twitter.com/GracenoteLive/status/1029805846916726784

Madis Kalvet: Teoorias peaks mõlemal meeskonnal olema täna hulgaliselt tõestada. Atletico tahab linna suurele naabrile alati kohta kätte näidata. Real tahab aga värske peatreeneri Julen Lopetegui esimeses ametlikus mängus samuti kindlasti head tulemust. Lisaks kõigele on Madridi derbi alati põhimõtteline vastasseis. Seega saab olla üsna kindel, et mäng tuliseks alles läheb.

Raul Ojassaar: Atletico jätkab agaralt. Ramos tõrjub Juanfrani tsenderduse nurgalöögiks.

Raul Ojassaar: Reali fännid on täiesti šokis. Atletico laulud kaiguvad üle Kristiine.

Raul Ojassaar: Suurepärane pall karistusala paremasse äärde, Costa teeb seal mängeldes kaitsjatele ära ning virutab üliterava nurga alt pommlöögi väravasse! Milline algus suurele mängule!

Raul Ojassaar: DIEGO COSTA! 50 sekundit ja skoor on avatud! ATLETICO JUHIB!

Raul Ojassaar: Szymon Marciniak vilistas mängu alanuks - Madridi Real ja Madridi Atletico on Tallinnas palli mängu pannud!

Raul Ojassaar: Meeskonnad on rivistunud. Veel viimased tiimipildid ja siis on minek!

Raul Ojassaar: Sealt nad tulevad!

Raul Ojassaar: Vahetusmängijad jalutasid pingile. Muuhulgas sai näha seda, kuidas Horvaatia MM-finaalturniiri sangar Luka Modrić ajas sõbralikult juttu koondise juurest skandaalselt lahkunud Nikola Kalinićiga. Üks on täna Reali, teine Atletico pingil.

Raul Ojassaar: Nüüd aga lastekoori esituses "You've Got the Love".

Madis Kalvet: Eesti Päevalehe tänases algkoosseisude ennustuses läks Reali poolel mööda üks ning Atletico ridades kaks meest. Reali poolel jäi pingile Luka Modric, kelle asemel on algrivistuses Marco Asensio. Atletico osas ennustasime algrivistusse keskkaitsjat Jose Maria Gimenezt ja vasakkaitsjat Filipe Luisi. Väljakule jooksevad aga hoopis Stefan Savic ning Lucas Hernandez.

Gunnar Leheste: Meie jaoks on kahtlemata uhke tunne näidata 50 miljonile elanikule oma ilusat rahvatantsu, aga ma kahtlen, et Hispaania fännid siin staadionil väga aru saavad, miks see eriline on. Äkki mingi popstaari kontsert oleks ikka turvalisem valik olnud?

Raul Ojassaar: Rahvatantsijad alustavad - ning vähemalt esimesed rütmid on vägagi moodsad!

Madis Kalvet: Meeskondade koosseise kõrvutades tuleb tunnistada, et Atletico nimekiri ei jäägi Realile alla. Kohati on Atletico koosseis isegi kõvem. Ilmselgelt on rahvusvahelises plaanis kõige kuulsam täna väljakule jooksev mees Atletico staar Antoine Griezmann. Reali vahetusmängijaid vaadates võib tõdeda, et sealt ülearu palju staare enam ei leiagi. Kõige kuulsam pingil olev mees on Luka Modric, kellega seoses on viimasel ajal räägitud palju võimalikust Milano Interisse siirdumisest. Tuntuselt järgmised mehed Modrici järel on juba Lucas Vazquez, Nacho ja noor brasiillane Vinicius Junior. Ehk ülemäära palju glamuuri Reali pingil ei olegi. Suvel meeskonna ridadest lahkunud Cristiano Ronaldole ja Mateo Kovacicile ei ole samaväärseid asendusi toodud. Lisaks ei õnnestunud Müncheni Bayernist tagasi tuua ka James Rodriguezt (Rodriguezel on Bayerniga kahe aasta pikkune laenuleping, kuid vahepeal hellitati siiski lootust tema tagasi saamiseks).

Gunnar Leheste: Enne rahvatantsuetendust kiire muru kastmine.

Raul Ojassaar: Soojendus ongi nüüd lõppenud. Kell 21.45 peaks alguse saama avatseremoonia, kus esinevad muuhulgas ka rahvatantsijad.

Raul Ojassaar: Ajaleht Marca on samal ajal meeskondade väärtusi kõrvutanud ning leidnud, et esimest korda on Atletico koosseis väärtuslikum kui Reali oma.

Gunnar Leheste: Staadionil hakatakse mängima klubide hümne. Esimesena Real Madridi tunnuslaul. Saame näha, kumma fännid suuremad laulukõrid on.

kasparruu: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/delfi-video-politseijuht-valdo-poder-voltsfannitooteid-muunud-valismaa-kodanikud-viibivad-jaoskonnas?id=83364031

Madis Kalvet: Tavaliselt Eesti fännide poolt hõivatud Lõunatribüün on Atletico tulihingeliste fännide päralt. Põhjatribüünil on koha sisse võtnud Reali poolehoidjad.

Raul Ojassaar: Nüüd liiguvad välja ka Atletico mehed.

Raul Ojassaar: Reali mehed eesotsas Sergio Ramosega jooksid soojendust tegema. Kuna väljakule pääs käib täpselt Atletico fännitribüüni eest, saatis neid esmalt kõva vilekoor, enne kui nad oma toetajate ette jõudsid.

Madis Kalvet: Esimesena tulevad väljakule sooja tegema Madridi Reali väravavahid.

Madis Kalvet: Selge on nüüd ka Madridi Atletico koosseis. https://twitter.com/Atleti/status/1029789610312908801

Madis Kalvet: Reali algkoosseis tänaseks mänguks. MM-i parim mängija Luka Modric alustab kohtumist pingilt. https://twitter.com/realmadrid/status/1029789078693322752

kasparruu: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/video-madridi-reali-mangijad-lahkumas-hotellist-ning-suundumas-bussi?id=83363745

Madis Kalvet: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/miks-jaab-eesti-viimaseks-vaikeriigiks-kes-glamuurset-superkarikat-korraldada-saab?id=83362215

Madis Kalvet: Nii lahkus Madridi Real enda ööbimispaigast: https://twitter.com/realmadrid/status/1029777185190670338

Madis Kalvet: http://longread.delfi.ee/artiklid/uefa-superkarikas-tallinnas-15082018?id=83309925

Madis Kalvet: Superkarika mänguks on valminud ka uhke kava. Pealtvaataja saab selle soetada 10 euro eest.

Madis Kalvet: Siin laua taga jagatakse kohtumise järel kommentaare.

Madis Kalvet: Ajakirjanike uus tööruum Lilleküla staadionil.

Madis Kalvet: Madridi Reali mängijad on staadionil ja teevad taaskord väljakuga tutvust.

Madis Kalvet: Fännid Lillekülas meeskondi ootamas.

kasparruu: https://www.instagram.com/p/BmgUhMkFQU-/?taken-by=sport.delfi.ee

kasparruu: https://www.facebook.com/487452667968624/posts/1835806969799847/

kasparruu: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/fotod-madridi-reali-ja-atletico-fannid-kogunemas-tallinna-vanalinnas?id=83362327

kasparruu: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/miks-jaab-eesti-viimaseks-vaikeriigiks-kes-glamuurset-superkarikat-korraldada-saab?id=83362215

kasparruu: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/tippinvestor-ostis-vahiravifondi-oksjonil-6000-euroga-vip-piletid-tanasele-jalgpallimatsile-ja-andis-piletid-tagasi?id=83358413

kasparruu: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/marek-lemsalu-tanane-uefa-superkarika-mang-jaab-meile-igaveseks?id=83361191

Gunnar Leheste: Politsei hoiatab libafännikauba müüjate eest! https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/photos/a.487525737961317.1073741829.487452667968624/1835599986487212/?type=3&theater

kasparruu: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/diego-godin-lukkasin-mitme-klubi-pakkumised-tagasi-et-jaada-madridi-atleticosse?id=83361001

kasparruu: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1029679590690697217

Gunnar Leheste: Superkarikamängu piletitele oli tohutu huvi. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/superkarikamangu-soovis-vaadata-viis-lillekula-staadioni-tait-inimesi?id=83360071

Meelis Naudi: Värsked uudised räägivad, et Madridi Reali täht Luka Modric, keda seostatakse üleminekuga Milano Interisse, kohtub homme Reali presidendi Florentino Pereziga. Inter olevat ajalehe Mundo Deportivo andmetel endiselt väga optimistlik, et neil õnnestub Modric enne reedet üle osta. Reedel sulgub Itaalias teatavasti suvine üleminekuaken.

Meelis Naudi: Hispaania meedia kirjutab, et Madridi Reali hingekirja kuuluv 19-aastane norrakas Martin Ødegaard läheb taas laenule. Tema uueks klubiks saab ilmselt hollandlaste Arnhemi Vitesse. Mullu mängis norrakas samuti Hollandis - Heerenveenis.

Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/uefa-superkarikal-on-ametis-kirjeldustolk?id=83335653

Meelis Naudi: Vahele üks soovitus, mida võiks õhtul televiisori ees lauale panna: http://omamaitse.delfi.ee/retseptid/jalkaohtuks-lauale-vurtsikad-veiseliha-quesadillad-paprikasalsa-ja-guacamolega?id=83349011

Meelis Naudi: Väga ilus žest - Reali ja Atletico vutitähed kohtusid nägemispuudega Eesti lastega, kes laulavad tänase Superkarikamängu eel. https://twitter.com/UEFA_Foundation/status/1029651741581746176

Meelis Naudi: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jalgpalliliit-soovitab-tanasele-uefa-karikamangule-joudmiseks-varuda-aega-ja-kannatust?id=83356781

Meelis Naudi: https://twitter.com/goal/status/1029614103613136896

Meelis Naudi: Isegi maailma suurklubid teevad registreerimisel apsakaid: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/reali-taht-jaab-tanasest-superkarikamangust-veidral-pohjusel-eemale?id=83357895

Meelis Naudi: Täna on ajalooline päev, sest kunagi varem pole UEFA Superkarikale mänginud sama linna meeskonnad. https://twitter.com/SuperSportTV/status/1029653969486983168

Raul Ojassaar: Marca paberväljaanne pühendab aga tänasele superkarikamatšile koguni 21 lehekülge.

Meelis Naudi: Tagasivaade ajalukku: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/delfi-video-pilk-ajalukku-tanane-reali-ja-atletico-superkarikamang-on-vaga-eriline?id=83333593

Meelis Naudi: Delfi TV erisaade Superkarika eel kell 19.00-21.00: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/tana-delfi-tv-s-suur-uefa-superkarika-stuudio-miks-toimub-nii-suur-mats-eestis-ning-kuidas-see-meile-kasulik-on-arutlevad-taavi-roivas-gerd-kanter-joe?id=83357281

Meelis Naudi: UEFA Superkarika avatseremoonial tuleb väljakule üle 250 rahvatantsija, kes tutvustavad maailmale osakest Eesti kultuurist. Tseremoonial osaleb 258 tantsijat 16 segarühmast. Esitamisele tuleb neli klassikalist Eesti tantsu: Oige ja vasemba, Kihnu ratas, Kadrel ja Tormaline kalup. Koreograafideks on Elo Unt ja Kadri Tiis. Avatseremoonia kava jaoks salvestasid Kuno Malva ja Kristjan Priks meloodia „Tormaline süit”.

Meelis Naudi: Täpselt sama lugu on ka Hispaania teises suures spordilehes Marca, kus on Real-Atletico mängu asemel esiuudiseks Fernando Alonso.

Meelis Naudi: Hispaania suur spordileht Diario AS kirjutab küll Reali ja Atletico mängust palju, kuid nende esiuudiseks on hoopis vormelisõitja Fernando Alonso karjääri lõpetamine.

Meelis Naudi: Suur graafik tänase mängu kohta:

Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/suursugusele-madridi-realile-koidab-tallinnas-uus-senitundmatu-ajastu?id=83352805

Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/fotod-uefa-superkarikafinaali-eel-jalgpalliassad-ja-kohalik-eliit-vaata-kes-kogunesid-lennusadamasse-pidulikule-ohtusoogile?id=83352535

Meelis Naudi: Tähtis info tänase liikluse kohta: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/liiklus/uefa-superkarika-jalgpallikohtumise-eel-tuleks-aega-varuda-tallinna-kesklinnas-ja-lillekula-staadioni-laheduses-on-oodata-liiklusseisakuid?id=83354751

Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/madridi-reali-taht-marcelo-tallinnas-mangimisest-muidugi-tahaks-et-koik-fannid-saaksid-meiega-olla-aga-meie-neid-otsuseid-ei-tee?id=83352429

Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/fotod-kas-tallinnas-mangib-homme-tanavune-maailma-parim-jalgpallur?id=83351397

Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/atletico-peatreener-diego-simeone-hetkevormist-tahtsam-on-emotsioon-millega-homme-valjakule-minnakse?id=83350651

Meelis Naudi: Tere, spordisõbrad! Täna õhtul peetakse Tallinnas Lilleküla staadionil kauaoodatud jalgpallilahing, kus vutimaailma vägevad Madridi Real ja Madridi Atletico mängivad UEFA Superkarikale. Kohtumine algab kell 22.00. Alustuseks meenutame, kui karmid nõuded on tänasel mängul näiteks ainuüksi jalgpallimuru osas. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/uefa2018/video-eesti-kalleim-muru-lillekula-staadioni-libled-vorsuvad-kumnete-tuhandete-eurode-toel?id=83317053